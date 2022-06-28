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https://arabic.sputniknews.com/20220628/تركيا-تعلن-تحييد-4-عناصر-من-حزب-العمال-الكردستاني--1064367567.html
تركيا تعلن تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني
تركيا تعلن تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 4 مسلحين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T14:24+0000
2022-06-28T14:24+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن الجيش التركي يواصل بصرامة كفاحه في مواجهة التنظيمات الإرهابية، بحسب "وكالة الأناضول".وأوضح البيان أنه في إطار عمليتي "المخلب -القفل" و"المخلب – النمر"، تمكنت القوات المسلحة التركية من "تحييد 4 إرهابيين" في شمال العراق.وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.وأكدت الوزارة أن قواتها "ستواصل الكفاح ضد الإرهاب والإرهابيين".وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/وزير-الخارجية-التركي-أنقرة-تواصل-جهودها-لحل-أزمة-الحبوب-1064285183.html
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أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني

تركيا تعلن تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني

14:24 GMT 28.06.2022
© REUTERS / Murad Sezerانتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021
انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 4 مسلحين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن الجيش التركي يواصل بصرامة كفاحه في مواجهة التنظيمات الإرهابية، بحسب "وكالة الأناضول".
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
وزير الخارجية التركي: أنقرة تواصل جهودها لحل أزمة الحبوب
أمس, 10:19 GMT
وأوضح البيان أنه في إطار عمليتي "المخلب -القفل" و"المخلب – النمر"، تمكنت القوات المسلحة التركية من "تحييد 4 إرهابيين" في شمال العراق.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وأكدت الوزارة أن قواتها "ستواصل الكفاح ضد الإرهاب والإرهابيين".
وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
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