https://arabic.sputniknews.com/20220628/تركيا-تعلن-تحييد-4-عناصر-من-حزب-العمال-الكردستاني--1064367567.html
تركيا تعلن تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني
تركيا تعلن تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 4 مسلحين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T14:24+0000
2022-06-28T14:24+0000
2022-06-28T14:24+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن الجيش التركي يواصل بصرامة كفاحه في مواجهة التنظيمات الإرهابية، بحسب "وكالة الأناضول".وأوضح البيان أنه في إطار عمليتي "المخلب -القفل" و"المخلب – النمر"، تمكنت القوات المسلحة التركية من "تحييد 4 إرهابيين" في شمال العراق.وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.وأكدت الوزارة أن قواتها "ستواصل الكفاح ضد الإرهاب والإرهابيين".وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/وزير-الخارجية-التركي-أنقرة-تواصل-جهودها-لحل-أزمة-الحبوب-1064285183.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
تركيا تعلن تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 4 مسلحين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن الجيش التركي يواصل بصرامة كفاحه في مواجهة التنظيمات الإرهابية، بحسب "وكالة الأناضول"
.
وأوضح البيان أنه في إطار عمليتي "المخلب -القفل" و"المخلب – النمر"، تمكنت القوات المسلحة التركية من "تحييد 4 إرهابيين" في شمال العراق.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع التركية
، تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وأكدت الوزارة أن قواتها "ستواصل الكفاح ضد الإرهاب والإرهابيين".
وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.