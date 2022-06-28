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https://arabic.sputniknews.com/20220628/تركيا-تقدم-أدلة-النفاق-خلال-قمة-الناتو-وأردوغان-نريد-نتائج-وليس-كلاما-فارغا-1064364124.html
تركيا تقدم "أدلة النفاق" خلال قمة الناتو.. وأردوغان: نريد نتائج وليس كلاما فارغا
تركيا تقدم "أدلة النفاق" خلال قمة الناتو.. وأردوغان: نريد نتائج وليس كلاما فارغا
تعتزم تركيا تقديم مستندات وصور أمام قمة الناتو في إسبانيا، قالت إنها تُظهر نفاق محاوريها، فيما يتعلق بإيواء من تصنفهم أنقرة إرهابيين. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T13:49+0000
2022-06-28T13:49+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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و أعلن الرئيس التركي مساء الاثنين أن بلاده ستقدّم أثناء القمة "مستندات وصورًا تُظهر نفاق محاورينا بشأن المنظمات الإرهابية الكردية مثل حزب العمّال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وفيتو"، أي حركة الداعية فتح لله غولن الذي تشتبه أنقرة في أنّه دبّر محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.وأضاف أنه يتوقع من الحلفاء عدم التمييز في الحرب ضد الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، وأن يروا أن تهديد حليف يعني تهديدا للناتو كله، وفقا لوكالة الأناضول.وأشار إلى ضرورة تحرك الحلف ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وأذرعه "بي واي دي" و"واي بي جي" التي تهدد المصالح الحيوية لتركيا.ومن المقرر أن يلتقي أيضًا إردوغان الذي يعارض انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو إلى منذ منتصف أيار/مايو، في مدريد الثلاثاء نظيريه من البلدين الواقعين في شمال أوروبا.وأضاف "نريد نتائج وليس كلامًا فارغًا".وأكد أردوغان أن "ما ننتظره بشكل أساسي من هذه القمة هو التضامن غير المشروط الذي يمكن (للناتو) أن يثبته. نحن أعضاء في الحلف الأطلسي منذ 70 عامًا، تركيا ليست عضوًا في الناتو بالصدفة".وتابع: "إن كانت السويد وفنلندا ستصبحان عضوين في الناتو، فينبغي عليهما أن تأخذا في الاعتبار مخاوف تركيا، لا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220619/المتحدث-باسم-أردوغان-مبان-سويدية-تحمل-صورا-لحزب-العمال-الكردستاني-دليل-على-دعم-ستوكهولم-للإرهاب-1063851495.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم

تركيا تقدم "أدلة النفاق" خلال قمة الناتو.. وأردوغان: نريد نتائج وليس كلاما فارغا

13:49 GMT 28.06.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik . POOL
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تعتزم تركيا تقديم مستندات وصور أمام قمة الناتو في إسبانيا، قالت إنها تُظهر نفاق محاوريها، فيما يتعلق بإيواء من تصنفهم أنقرة إرهابيين.
و أعلن الرئيس التركي مساء الاثنين أن بلاده ستقدّم أثناء القمة "مستندات وصورًا تُظهر نفاق محاورينا بشأن المنظمات الإرهابية الكردية مثل حزب العمّال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وفيتو"، أي حركة الداعية فتح لله غولن الذي تشتبه أنقرة في أنّه دبّر محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
المتحدث باسم أردوغان: مبان سويدية تحمل صورا لحزب العمال الكردستاني دليل على دعم ستوكهولم للإرهاب
19 يونيو, 10:46 GMT
وأضاف أنه يتوقع من الحلفاء عدم التمييز في الحرب ضد الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، وأن يروا أن تهديد حليف يعني تهديدا للناتو كله، وفقا لوكالة الأناضول.
وأشار إلى ضرورة تحرك الحلف ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وأذرعه "بي واي دي" و"واي بي جي" التي تهدد المصالح الحيوية لتركيا.
ومن المقرر أن يلتقي أيضًا إردوغان الذي يعارض انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو إلى منذ منتصف أيار/مايو، في مدريد الثلاثاء نظيريه من البلدين الواقعين في شمال أوروبا.
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
السويد وفنلندا تبحثان في اجتماع مرتقب مع تركيا قضية انضمامهما إلى الناتو
أمس, 07:26 GMT
وصرّح "سنلتقي اليوم مع رئيسة وزراء السويد والرئيس الفنلندي والأمين العام للناتو. سنرى إلى أي مدى يمكنهما أن يذهبا".
وأضاف "نريد نتائج وليس كلامًا فارغًا".
وأكد أردوغان أن "ما ننتظره بشكل أساسي من هذه القمة هو التضامن غير المشروط الذي يمكن (للناتو) أن يثبته. نحن أعضاء في الحلف الأطلسي منذ 70 عامًا، تركيا ليست عضوًا في الناتو بالصدفة".
وتابع: "إن كانت السويد وفنلندا ستصبحان عضوين في الناتو، فينبغي عليهما أن تأخذا في الاعتبار مخاوف تركيا، لا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك".
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