https://arabic.sputniknews.com/20220628/تقرير-إسرائيل-تطلب-موافقة-أمريكا-لتزويد-دول-عربية-بينها-السعودية-بنظام-دفاع-جوي-1064370852.html

تقرير: إسرائيل تطلب موافقة أمريكا لتزويد دول عربية بينها السعودية بنظام دفاع جوي

تقرير: إسرائيل تطلب موافقة أمريكا لتزويد دول عربية بينها السعودية بنظام دفاع جوي

أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، بأن تل أبيب تعتزم مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالموافقة على تسليم نظام دفاع جوي إسرائيلي يعمل بالليزر إلى دول عربية. 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T15:08+0000

2022-06-28T15:08+0000

2022-06-28T15:08+0000

العالم

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048937692_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6a86caaca97dfa6386ffe8c163ddc1d2.jpg

وذكرت القناة في تقرير نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن الخطة ستشهد تسليم نظام "آيرون بيم" إلى الإمارات العربية ومصر والأردن والبحرين والسعودية وقطر، في إطار مساعٍ تقودها واشنطن لإقامة تعاون إقليمي ضد تهديد الطائرات الإيرانية دون طيار والصواريخ الإيرانية.ومنظومة "آيرون بيم"، التي تم الكشف عن نموذج أولي لها العام الماضي، تستخدم الليزر للتسخين الفائق وتعطيل التهديدات الجوية، ومن المتوقع أنها ستدخل الخدمة بحلول أوائل عام 2023.وقال رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت: "سوف تغير قواعد اللعبة، ليس فقط لأننا نهاجم جيش العدو، لكن أيضا لأننا نفلسه"، مؤكدا أن هذه المنظومة توفر ملايين الدولارات لأن تكلفة اعتراض الصاروخ بها دولاران اثنان فقط".ويوم أمس الاثنين، ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري محادثات مع نظيريه السعودي والقطري حول بناء تحالف دفاع جوي إقليمي ضد إيران، وتحدث عن "اختراق" محتمل خلال زيارة بايدن المرتقبة للمنطقة.كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت إن قادة كبارا من إسرائيل ودول عربية، توصلوا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن طرق الإخطار السريع بالتهديدات الجوية، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات.وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة أن الإنذارات سيتم تمريرها عبر الهاتف أو الكمبيوتر وليس من خلال نظام مشاركة البيانات العسكرية على غرار الأسلوب الأمريكي، كما تمت مناقشات كيفية اتخاذ القرارات بشأن قوات أي بلد ستستجيب في حالة حدوث واقعة.وشارك في القمة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ونظيره السعودي فياض بن حامد الرويلي.وذكرت المصادر أن التفاهمات ليست ملزمة، ولكن الخطوة المستقبلية ستكون الحصول على دعم القادة الإقليميين لإضفاء الطابع الرسمي على نظام الإخطار والنظر في توسيع التعاون.بحسب التقرير، كان الدرع الواسع للدفاع الجوي هدفا للجيش الأمريكي لعقود من الزمن. مثل هذا النظام سينضم إلى الرادارات والأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار الخاصة بالدول المشاركة في جميع أنحاء المنطقة.ومع ذلك، تم تأجيل الخطط بسبب مخاوف كل دولة من مشاركة بيانات قد تكشف عن نقاط ضعفها.في الأسبوع الماضي، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن "تحالف دفاع جوي للشرق الأوسط" والذي قال إنه أحبط بالفعل هجمات إيرانية.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن غانتس يعتزم إجراء محادثات مع نظيره السعودي بشأن تحالف مناهض لإيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220627/تفاصيل-أول-اتفاق-مبدئي-حول-إنشاء-تحالف-عسكري-يجمع-إسرائيل-ودولا-عربية-1064300053.html

https://arabic.sputniknews.com/20220627/غانتس-يؤكد-وجود-تحالف-دفاع-جوي-مع-شركاء-إقليميين-لم-يحددهم-ويتحدث-عن-إيران-1064311276.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران