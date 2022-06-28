https://arabic.sputniknews.com/20220628/تقرير-إسرائيل-تطلب-موافقة-أمريكا-لتزويد-دول-عربية-بينها-السعودية-بنظام-دفاع-جوي-1064370852.html
تقرير: إسرائيل تطلب موافقة أمريكا لتزويد دول عربية بينها السعودية بنظام دفاع جوي
تقرير: إسرائيل تطلب موافقة أمريكا لتزويد دول عربية بينها السعودية بنظام دفاع جوي
أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، بأن تل أبيب تعتزم مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالموافقة على تسليم نظام دفاع جوي إسرائيلي يعمل بالليزر إلى دول عربية. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T15:08+0000
2022-06-28T15:08+0000
2022-06-28T15:08+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048937692_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6a86caaca97dfa6386ffe8c163ddc1d2.jpg
وذكرت القناة في تقرير نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن الخطة ستشهد تسليم نظام "آيرون بيم" إلى الإمارات العربية ومصر والأردن والبحرين والسعودية وقطر، في إطار مساعٍ تقودها واشنطن لإقامة تعاون إقليمي ضد تهديد الطائرات الإيرانية دون طيار والصواريخ الإيرانية.ومنظومة "آيرون بيم"، التي تم الكشف عن نموذج أولي لها العام الماضي، تستخدم الليزر للتسخين الفائق وتعطيل التهديدات الجوية، ومن المتوقع أنها ستدخل الخدمة بحلول أوائل عام 2023.وقال رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت: "سوف تغير قواعد اللعبة، ليس فقط لأننا نهاجم جيش العدو، لكن أيضا لأننا نفلسه"، مؤكدا أن هذه المنظومة توفر ملايين الدولارات لأن تكلفة اعتراض الصاروخ بها دولاران اثنان فقط".ويوم أمس الاثنين، ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري محادثات مع نظيريه السعودي والقطري حول بناء تحالف دفاع جوي إقليمي ضد إيران، وتحدث عن "اختراق" محتمل خلال زيارة بايدن المرتقبة للمنطقة.كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت إن قادة كبارا من إسرائيل ودول عربية، توصلوا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن طرق الإخطار السريع بالتهديدات الجوية، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات.وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة أن الإنذارات سيتم تمريرها عبر الهاتف أو الكمبيوتر وليس من خلال نظام مشاركة البيانات العسكرية على غرار الأسلوب الأمريكي، كما تمت مناقشات كيفية اتخاذ القرارات بشأن قوات أي بلد ستستجيب في حالة حدوث واقعة.وشارك في القمة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ونظيره السعودي فياض بن حامد الرويلي.وذكرت المصادر أن التفاهمات ليست ملزمة، ولكن الخطوة المستقبلية ستكون الحصول على دعم القادة الإقليميين لإضفاء الطابع الرسمي على نظام الإخطار والنظر في توسيع التعاون.بحسب التقرير، كان الدرع الواسع للدفاع الجوي هدفا للجيش الأمريكي لعقود من الزمن. مثل هذا النظام سينضم إلى الرادارات والأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار الخاصة بالدول المشاركة في جميع أنحاء المنطقة.ومع ذلك، تم تأجيل الخطط بسبب مخاوف كل دولة من مشاركة بيانات قد تكشف عن نقاط ضعفها.في الأسبوع الماضي، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن "تحالف دفاع جوي للشرق الأوسط" والذي قال إنه أحبط بالفعل هجمات إيرانية.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن غانتس يعتزم إجراء محادثات مع نظيره السعودي بشأن تحالف مناهض لإيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/تفاصيل-أول-اتفاق-مبدئي-حول-إنشاء-تحالف-عسكري-يجمع-إسرائيل-ودولا-عربية-1064300053.html
https://arabic.sputniknews.com/20220627/غانتس-يؤكد-وجود-تحالف-دفاع-جوي-مع-شركاء-إقليميين-لم-يحددهم-ويتحدث-عن-إيران-1064311276.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048937692_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_599e49224626e29b99fd7844315831c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
تقرير: إسرائيل تطلب موافقة أمريكا لتزويد دول عربية بينها السعودية بنظام دفاع جوي
تابعنا عبر
أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، بأن تل أبيب تعتزم مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالموافقة على تسليم نظام دفاع جوي إسرائيلي يعمل بالليزر إلى دول عربية.
وذكرت القناة في تقرير نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل
"، أن الخطة ستشهد تسليم نظام "آيرون بيم" إلى الإمارات العربية ومصر والأردن والبحرين والسعودية وقطر، في إطار مساعٍ تقودها واشنطن لإقامة تعاون إقليمي ضد تهديد الطائرات الإيرانية دون طيار والصواريخ الإيرانية.
ومنظومة "آيرون بيم"، التي تم الكشف عن نموذج أولي لها العام الماضي، تستخدم الليزر للتسخين الفائق وتعطيل التهديدات الجوية، ومن المتوقع أنها ستدخل الخدمة بحلول أوائل عام 2023.
وقال رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت: "سوف تغير قواعد اللعبة، ليس فقط لأننا نهاجم جيش العدو، لكن أيضا لأننا نفلسه"، مؤكدا أن هذه المنظومة توفر ملايين الدولارات لأن تكلفة اعتراض الصاروخ بها دولاران اثنان فقط".
ويوم أمس الاثنين، ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري محادثات مع نظيريه السعودي والقطري حول بناء تحالف دفاع جوي إقليمي ضد إيران، وتحدث عن "اختراق" محتمل خلال زيارة بايدن المرتقبة للمنطقة.
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت إن قادة كبارا من إسرائيل ودول عربية، توصلوا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن طرق الإخطار السريع بالتهديدات الجوية، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات.
وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة أن الإنذارات سيتم تمريرها عبر الهاتف أو الكمبيوتر وليس من خلال نظام مشاركة البيانات العسكرية على غرار الأسلوب الأمريكي، كما تمت مناقشات كيفية اتخاذ القرارات بشأن قوات أي بلد ستستجيب في حالة حدوث واقعة.
وشارك في القمة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ونظيره السعودي فياض بن حامد الرويلي.
وذكرت المصادر أن التفاهمات ليست ملزمة، ولكن الخطوة المستقبلية ستكون الحصول على دعم القادة الإقليميين لإضفاء الطابع الرسمي على نظام الإخطار والنظر في توسيع التعاون.
بحسب التقرير، كان الدرع الواسع للدفاع الجوي هدفا للجيش الأمريكي لعقود من الزمن. مثل هذا النظام سينضم إلى الرادارات والأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار الخاصة بالدول المشاركة في جميع أنحاء المنطقة.
ومع ذلك، تم تأجيل الخطط بسبب مخاوف كل دولة من مشاركة بيانات قد تكشف عن نقاط ضعفها.
في الأسبوع الماضي، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن "تحالف دفاع جوي للشرق الأوسط" والذي قال إنه أحبط بالفعل هجمات إيرانية.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل
" أن غانتس يعتزم إجراء محادثات مع نظيره السعودي بشأن تحالف مناهض لإيران.