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https://arabic.sputniknews.com/20220628/جمهورية-لوغانسك-الشعبية-تتحدث-عن-إمكانية-تبادل-أسراها-مع-الجنود-المستسلمين-في-آزوت-1064352032.html
جمهورية لوغانسك الشعبية تتحدث عن إمكانية تبادل أسراها مع الجنود المستسلمين في "آزوت"
جمهورية لوغانسك الشعبية تتحدث عن إمكانية تبادل أسراها مع الجنود المستسلمين في "آزوت"
أشار رئيس مجلس الشعب في جمهورية لوغانسك الشعبية، دينيس ميروشنيشنكو، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من الممكن تبادل الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا في مصنع "آزوت" في... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T11:33+0000
2022-06-28T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال ميروشنيشنكو في تصريحات للصحفيين، إنه "من الممكن أيضا أن تتم مبادلتهم (الجنود الأوكرانيون المستسلمون) مع رجالنا، ومحاكمتهم ممكنة أيضا".ونوه إلى أنه سيتم حل المشكلة بشكل فردي، وتابع: "من الصعب القول إن هذا سيكون الإجراء النهائي، أو أنه سيكون تبادلا. لأن كل شيء يعتمد على الطلب، والذي هو أيضا في صالحنا. لأن لدينا هناك (في أوكرانيا) رجال في الأسر، وإذا كانت هناك فرصة لإنقاذهم، فمن الواضح أنه سيتم استخدامها".بدوره، قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، أمس الاثنين، إن مقاتلي قوات لوغانسك قاموا بإجلاء نحو 250 شخصا بينهم أطفال من مصنع "آزوت" في سيفيرودونتسك.ونوه السفير إلى أنه تم إجلاء نحو 200 مدني، أمس السبت، من مصنع "آزوت" للكيماويات.بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من صد هجوم أوكراني جديد على جزيرة زمييني (جزيرة الثعابين) في البحر الأسود.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/الدفاع-الروسية-قواتنا-الجوية-دمرت-مخازن-أسلحة-غربية-وأسقطت-4-مقاتلات-أوكرانية-1064333851.html
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العالم, أخبار أوكرانيا

جمهورية لوغانسك الشعبية تتحدث عن إمكانية تبادل أسراها مع الجنود المستسلمين في "آزوت"

11:33 GMT 28.06.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورتحرير مدينة سيفيرودونيتسك من سيطرة القوات الأوكرانية
تحرير مدينة سيفيرودونيتسك من سيطرة القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أشار رئيس مجلس الشعب في جمهورية لوغانسك الشعبية، دينيس ميروشنيشنكو، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من الممكن تبادل الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا في مصنع "آزوت" في سيفيرودونتسك بجنود أسرى للوغانسك موجودين لدى الجانب الأوكراني.
وقال ميروشنيشنكو في تصريحات للصحفيين، إنه "من الممكن أيضا أن تتم مبادلتهم (الجنود الأوكرانيون المستسلمون) مع رجالنا، ومحاكمتهم ممكنة أيضا".

وتابع ميروشنيشنكو، موضحا أن ذلك سيتقرر "اعتمادا على المنطقة التي سيدخلونها. ربما ستكون جمهورية دونيتسك الشعبية. لأن بعض الوحدات يمكن أن تستسلم على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. أو قد ينسحبون إلينا، إلى جمهورية لوغانسك الشعبية".

ونوه إلى أنه سيتم حل المشكلة بشكل فردي، وتابع: "من الصعب القول إن هذا سيكون الإجراء النهائي، أو أنه سيكون تبادلا. لأن كل شيء يعتمد على الطلب، والذي هو أيضا في صالحنا. لأن لدينا هناك (في أوكرانيا) رجال في الأسر، وإذا كانت هناك فرصة لإنقاذهم، فمن الواضح أنه سيتم استخدامها".
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08:20 GMT
بدوره، قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، أمس الاثنين، إن مقاتلي قوات لوغانسك قاموا بإجلاء نحو 250 شخصا بينهم أطفال من مصنع "آزوت" في سيفيرودونتسك.

وقال ميروشنيك في منشور على قناته في تلغرام: "قام مقاتلو القوات الشعبية التابعة لـجمهورية لوغانسك الشعبية بإجلاء نحو 250 شخصا آخر من أراضي مصنع آزوت سيفيرودونتسك، من ضمنهم أطفال صغار".

ونوه السفير إلى أنه تم إجلاء نحو 200 مدني، أمس السبت، من مصنع "آزوت" للكيماويات.
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من صد هجوم أوكراني جديد على جزيرة زمييني (جزيرة الثعابين) في البحر الأسود.
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