https://arabic.sputniknews.com/20220628/حاكم-تكساس-عن-عشرات-الجثث-التي-عثر-عليها-نتيجة-لسياسات-بايدن-القاتلة-1064363609.html

حاكم تكساس عن عشرات الجثث التي عثر عليها: نتيجة لسياسات بايدن القاتلة

حاكم تكساس عن عشرات الجثث التي عثر عليها: نتيجة لسياسات بايدن القاتلة

ألقى حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، باللوم على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحمله مسؤولية عشرات الجثث التي عثر عليها أمس الاثنين على الحدود مع المكسيك. 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T13:46+0000

2022-06-28T13:46+0000

2022-06-28T13:46+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

قتلى

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ووفقا لما نشره أبوت عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن ما حدث من وفاة مهاجرين عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، هو نتيجة لسياسات بايدن القاتلة حول الحدود المفتوحة.وفي منشوره أكد حاكم تكساس أن السلطات قد أعادت أيضًا 22 ألف مهاجر، ومنعتهم من عبور الحدود بشكل غير قانوني.أبوت لم يكن وحيدا في انتقاده بايدن والإدارة الأمريكية، في سياستها تجاه موضوع الحدود، بل إن بيتو أورورك، المرشح الديمقراطي الذي يخوض منافسة أبوت، أكد أن التقارير كانت مدمرة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفكيك عصابات تهريب البشر واستبدالها بسبل موسعة للهجرة القانونية، حسب تعبيره.أيضا وفي اتجاه انتقاد بايدن غرد رئيس أساقفة سان أنطونيو الكاثوليكي غوستافو غارسيا سيلر قائلا عن الحادثة: "مرة أخرى، إن الافتقار إلى الشجاعة للتعامل مع إصلاح نظام الهجرة يقتل ويدمر الأرواح، نحن لا نتعلم، علمنا اللهم أن نتغير، الإنسانية في خطر دائم، نصلي ونحب ونثق، اعطنا القوة نريد أن نفعل إرادتك".ودعا للقتلى قائلا: "اللهم ارحم إخواننا الذين ماتوا هنا في سان أنطونيو، باحثين عن حياة أفضل، امنح الصحة للناجين، امنح الراحة لعائلاتهم، اللهم إنا نثق بك أنك تستطيع أن تفعل كل شيء".وكان مسؤولون في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، أكدوا أنه تم العثور على جثث 46 مهاجرا داخل مقطورة مساء أمس الاثنين.ووفقا لـ "بي بي سي"، فإن حادثة سان أنطونيو تعتبر واحدة من أكثر حوادث تهريب البشر فتكا على طول حدود الولايات المتحدة والمكسيك.وأوضح أن 16 شخصا بينهم أربعة أطفال نقلوا أيضا إلى المستشفى، مؤكدة أن الناجين كانوا "ساخنين عند اللمس" ويعانون من ضربة شمس وإنهاك حر.وتبعد مدينة سان أنطونيو حوالي 250 كيلومترا (150 ميلا) عن الحدود الأمريكية المكسيكية، وهي طريق عبور رئيسي لمهربي البشر، وغالبًا ما يستخدم تجار البشر الشاحنات لنقل المهاجرين غير الشرعيين بعد لقائهم في المناطق النائية بمجرد تمكنهم من العبور إلى الولايات المتحدة.

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الولايات المتحدة الأمريكية, قتلى