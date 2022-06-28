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https://arabic.sputniknews.com/20220628/حاكم-تكساس-يلوم-بايدن-وسياساته-تجاه-الهجرة-بعد-وفاة-46-شخصا-داخل-شاحنة-في-الولاية-1064325901.html
حاكم تكساس يلوم بايدن وسياساته تجاه الهجرة بعد وفاة 46 شخصا داخل شاحنة في الولاية
حاكم تكساس يلوم بايدن وسياساته تجاه الهجرة بعد وفاة 46 شخصا داخل شاحنة في الولاية
ألقى حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، باللوم على الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد العثور على نحو 46 جثة لمهاجرين داخل شاحنة في مدينة سان أنطونيو داخل... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T04:41+0000
2022-06-28T04:41+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال أبوت، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء، إنه "تم العثور على ما لا يقل عن 42 شخصًا قتلى [ارتفعت الأعداد إلى 46] داخل شاحنة تقل مهاجرين في تكساس.. هذه الوفيات يتحملها بايدن.. إنها نتيجة لسياساته القاتلة المتعلقة بالحدود المفتوحة.. وتظهر العواقب المميتة لرفضه إنفاذ القانون".كانت الشرطة الأمريكية وجدت فجر اليوم، شاحنة بولاية تكساس بها أكثر من 46 جثة لمهاجرين غير شرعيين، كما كان داخل الشاحنة أيضا 16 شخصا مازالوا أحياء نقلوا إلى مستشفيات مختلفة في الولاية.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/إعلام-العثور-على-جثث-46-شخصا-داخل-شاحنة-في-تكساس-1064325084.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

حاكم تكساس يلوم بايدن وسياساته تجاه الهجرة بعد وفاة 46 شخصا داخل شاحنة في الولاية

04:41 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / JORDAN VONDERHAARشاحنة عثر بها على جثث 46 لمهاجرين غير شرعيين في ولاية تكساس 28 يونيو 2022
شاحنة عثر بها على جثث 46 لمهاجرين غير شرعيين في ولاية تكساس 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / JORDAN VONDERHAAR
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ألقى حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، باللوم على الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد العثور على نحو 46 جثة لمهاجرين داخل شاحنة في مدينة سان أنطونيو داخل الولاية.
وقال أبوت، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء، إنه "تم العثور على ما لا يقل عن 42 شخصًا قتلى [ارتفعت الأعداد إلى 46] داخل شاحنة تقل مهاجرين في تكساس.. هذه الوفيات يتحملها بايدن.. إنها نتيجة لسياساته القاتلة المتعلقة بالحدود المفتوحة.. وتظهر العواقب المميتة لرفضه إنفاذ القانون".
كانت الشرطة الأمريكية وجدت فجر اليوم، شاحنة بولاية تكساس بها أكثر من 46 جثة لمهاجرين غير شرعيين، كما كان داخل الشاحنة أيضا 16 شخصا مازالوا أحياء نقلوا إلى مستشفيات مختلفة في الولاية.
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
إعلام: العثور على جثث 46 شخصا داخل شاحنة في تكساس
01:42 GMT
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