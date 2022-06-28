https://arabic.sputniknews.com/20220628/حماس-تعرض-شريط-فيديو-لجندي-إسرائيلي-أسير-لأول-مرة-وإسرائيل-تعلق-1064372321.html
حماس تعرض شريط فيديو لجندي إسرائيلي أسير لأول مرة.. وإسرائيل تعلق
حماس تعرض شريط فيديو لجندي إسرائيلي أسير لأول مرة.. وإسرائيل تعلق
نشرت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، لقطات تعرض لأول مرة لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T15:25+0000
2022-06-28T15:25+0000
2022-06-28T15:25+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
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وأفادت وكالة شهاب، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجندي الإسرائيلي الأسير وهو من أصل عربي، هشام السيد، قد ظهر في الفيديو الذي نشرته حركة حماس،لمدة 39 ثانية، وبدا من الفيديو أن السيد مريض وعلى سرير العلاج موصولا بجهاز تنفس.وأرفقت كتائب القسام صورة البطاقة الشخصية للجندي الأسير، هشام السيد، وهو ما ذكرته الإذاعة العبرية من أن السيد بدا مريضا ويعاني من انفصام الشخصية، مشيرة إلى أن الأمر مؤلم، خاصة وأنه مواطن إسرائيلي، موضحة أن القوات الأمنية الإسرائيلية ستقرر ما ستفعله حيال هذا الفيديو.ويذكر أن كتائب القسام قد أكدت من قبل تدهور صحة أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، دون توضيح من هو تحديدا، حيث قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام:ومن المعروف أن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس تحتجز 4 جنود إسرائيليين، وهم شاؤول آرون وهدار غولدن وإبراهام منغستو وهشام السيد، حيث تحاول الحركة إجبار إسرائيل على تنفيذ صفقة تبادل لتحرير أكبر عدد من الأسرى في السجون الإٍسرائيلية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم العربي
حماس تعرض شريط فيديو لجندي إسرائيلي أسير لأول مرة.. وإسرائيل تعلق
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نشرت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، لقطات تعرض لأول مرة لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.
وأفادت وكالة شهاب، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجندي الإسرائيلي الأسير
وهو من أصل عربي، هشام السيد، قد ظهر في الفيديو الذي نشرته حركة حماس،
لمدة 39 ثانية، وبدا من الفيديو أن السيد مريض وعلى سرير العلاج موصولا بجهاز تنفس.
وأرفقت كتائب القسام صورة البطاقة الشخصية للجندي الأسير، هشام السيد، وهو ما ذكرته الإذاعة العبرية من أن السيد بدا مريضا ويعاني من انفصام الشخصية، مشيرة إلى أن الأمر مؤلم، خاصة وأنه مواطن إسرائيلي، موضحة أن القوات الأمنية الإسرائيلية ستقرر ما ستفعله حيال هذا الفيديو.
ويذكر أن كتائب القسام
قد أكدت من قبل تدهور صحة أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، دون توضيح من هو تحديدا، حيث قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام:
"نعلن عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر بإذن الله ما يؤكد ذلك".
ومن المعروف أن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس تحتجز 4 جنود إسرائيليين، وهم شاؤول آرون وهدار غولدن وإبراهام منغستو وهشام السيد، حيث تحاول الحركة إجبار إسرائيل على تنفيذ صفقة تبادل لتحرير أكبر عدد من الأسرى في السجون الإٍسرائيلية.