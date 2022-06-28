https://arabic.sputniknews.com/20220628/خبيرة-الاقتصاد-الأمريكي-في-حالة-ركود-بالفعل-1064378768.html

خبيرة: الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بالفعل

خبيرة: الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بالفعل

قالت الرئيسة التنفيذي لشركة الاستثمار الأمريكية "آرك إنفست"، كاثي وود، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تمر بالفعل بتراجع اقتصادي، واعترفت بأنها قللت من شدة... 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T17:53+0000

2022-06-28T17:53+0000

2022-06-28T17:53+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

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وذكرت وود في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "نعتقد أننا في حالة ركود. نعتقد أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في المخزونات.. الزيادة (في الأسعار) لم أرها بهذا الحجم في حياتي المهنية.. لقد كنت موجودة منذ 45 عاما".وأضافت رئيسة الشركة التي تدير أصولا بقيمة عشرات المليارات من الدولارات وتركز على الابتكار، أن التضخم أصبح أكثر سخونة ما كانت تتوقعه بسبب اضطرابات سلسلة التوريد والمخاطر الجيوسياسية.وتابعت وود أنها كانت "مخطئة في شيء واحد وهو أن التضخم مستدام كما كان"، مبدية استغرابها من أن اضطرابات سلسلة التوريد مستمرة منذ أكثر من عامين، مشيرة إلى أن الأزمة الأوكرانية لم يكن بالإمكان توقعها.وأردفت أن "التضخم مشكلة أكبر ولكنه وضعنا أمام الانكماش". ارتفع معدل التضخم الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 8.6% في مايو/ أيار على أساس سنوي، وهي أسرع زيادة منذ ديسمبر 1981.قالت وود إن المستهلكين يشعرون بالزيادات السريعة في الأسعار، وهو ما ينعكس في بيانات المعنويات التي انخفضت إلى مستويات قياسية. وأشارت إلى استطلاعات رأي المستهلكين في جامعة ميشيغان، والتي سجلت أدنى قراءة على الإطلاق في يونيو/ حزيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220628/تراجع-ثقة-المستهلكين-في-الولايات-المتحدة-مع-تزايد-القلق-بشأن-المستقبل-1064371986.html

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية