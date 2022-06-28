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https://arabic.sputniknews.com/20220628/خبيرة-الاقتصاد-الأمريكي-في-حالة-ركود-بالفعل-1064378768.html
خبيرة: الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بالفعل
خبيرة: الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بالفعل
قالت الرئيسة التنفيذي لشركة الاستثمار الأمريكية "آرك إنفست"، كاثي وود، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تمر بالفعل بتراجع اقتصادي، واعترفت بأنها قللت من شدة... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T17:53+0000
2022-06-28T17:53+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت وود في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "نعتقد أننا في حالة ركود. نعتقد أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في المخزونات.. الزيادة (في الأسعار) لم أرها بهذا الحجم في حياتي المهنية.. لقد كنت موجودة منذ 45 عاما".وأضافت رئيسة الشركة التي تدير أصولا بقيمة عشرات المليارات من الدولارات وتركز على الابتكار، أن التضخم أصبح أكثر سخونة ما كانت تتوقعه بسبب اضطرابات سلسلة التوريد والمخاطر الجيوسياسية.وتابعت وود أنها كانت "مخطئة في شيء واحد وهو أن التضخم مستدام كما كان"، مبدية استغرابها من أن اضطرابات سلسلة التوريد مستمرة منذ أكثر من عامين، مشيرة إلى أن الأزمة الأوكرانية لم يكن بالإمكان توقعها.وأردفت أن "التضخم مشكلة أكبر ولكنه وضعنا أمام الانكماش". ارتفع معدل التضخم الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 8.6% في مايو/ أيار على أساس سنوي، وهي أسرع زيادة منذ ديسمبر 1981.قالت وود إن المستهلكين يشعرون بالزيادات السريعة في الأسعار، وهو ما ينعكس في بيانات المعنويات التي انخفضت إلى مستويات قياسية. وأشارت إلى استطلاعات رأي المستهلكين في جامعة ميشيغان، والتي سجلت أدنى قراءة على الإطلاق في يونيو/ حزيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/تراجع-ثقة-المستهلكين-في-الولايات-المتحدة-مع-تزايد-القلق-بشأن-المستقبل-1064371986.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

خبيرة: الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بالفعل

17:53 GMT 28.06.2022
© AP Photo / John Minchilloموظفو وزارة العمل الأمريكية يبعدون زوار الوزارة عند الباب بسبب عمليات الإغلاق بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا حيث تتزايد طلبات الحصول على إعانات البطالة في بعض الولايات
موظفو وزارة العمل الأمريكية يبعدون زوار الوزارة عند الباب بسبب عمليات الإغلاق بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا حيث تتزايد طلبات الحصول على إعانات البطالة في بعض الولايات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / John Minchillo
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قالت الرئيسة التنفيذي لشركة الاستثمار الأمريكية "آرك إنفست"، كاثي وود، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تمر بالفعل بتراجع اقتصادي، واعترفت بأنها قللت من شدة التضخم وقوته الدائمة.
وذكرت وود في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "نعتقد أننا في حالة ركود. نعتقد أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في المخزونات.. الزيادة (في الأسعار) لم أرها بهذا الحجم في حياتي المهنية.. لقد كنت موجودة منذ 45 عاما".
وأضافت رئيسة الشركة التي تدير أصولا بقيمة عشرات المليارات من الدولارات وتركز على الابتكار، أن التضخم أصبح أكثر سخونة ما كانت تتوقعه بسبب اضطرابات سلسلة التوريد والمخاطر الجيوسياسية.
بورصة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة مع تزايد القلق بشأن المستقبل
15:22 GMT
وتابعت وود أنها كانت "مخطئة في شيء واحد وهو أن التضخم مستدام كما كان"، مبدية استغرابها من أن اضطرابات سلسلة التوريد مستمرة منذ أكثر من عامين، مشيرة إلى أن الأزمة الأوكرانية لم يكن بالإمكان توقعها.
وأردفت أن "التضخم مشكلة أكبر ولكنه وضعنا أمام الانكماش". ارتفع معدل التضخم الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 8.6% في مايو/ أيار على أساس سنوي، وهي أسرع زيادة منذ ديسمبر 1981.
قالت وود إن المستهلكين يشعرون بالزيادات السريعة في الأسعار، وهو ما ينعكس في بيانات المعنويات التي انخفضت إلى مستويات قياسية. وأشارت إلى استطلاعات رأي المستهلكين في جامعة ميشيغان، والتي سجلت أدنى قراءة على الإطلاق في يونيو/ حزيران.
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