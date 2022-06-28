https://arabic.sputniknews.com/20220628/خبير-انضمام-العرب-لـ-بريكس-مهم-جدا-للمنطقة-1064361442.html
خبير: انضمام العرب لـ "بريكس" مهم جدا للمنطقة
خبير: انضمام العرب لـ "بريكس" مهم جدا للمنطقة
نناقش في هذه الحلقة: قتلى وجرحى بتسرب غاز سام في الأردن، إيران تقدم طلب عضوية إلى تحالف "بريكس"، مجزرة إرهابية بريف درعا في سوريا، عاصفة تضرب محافظة اللاذقية. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T13:19+0000
2022-06-28T13:19+0000
2022-06-28T13:40+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: انضمام العرب لـ "بريكس" مهم جدا للمنطقة
خبير: انضمام العرب لـ "بريكس" مهم جدا للمنطقة
أعلنت إيران أنها قدمت طلبا رسميا للحصول على عضوية في مجموعة دول "بريكس"، مؤكدة أن انضمامها للمجموعة سيضيف قيمة للبلاد، كما طالبت بعض الدول العربية، والأرجنتين أيضا بالانضمام للمجموعة.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإيراني، إياد المجالي، لـ "بلا قيود":مجزرة في درعا رفضا للمصالحةقال مصدر أمني لـ "سبوتنيك" إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جراء هجوم نفذه مسلحون على منزل في درعا بسوريا.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال الإعلامي السوري المقرب من العائلة، إبراهيم شير:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير: انضمام العرب لـ "بريكس" مهم جدا للمنطقة
13:19 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 13:40 GMT 28.06.2022) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: قتلى وجرحى بتسرب غاز سام في الأردن، إيران تقدم طلب عضوية إلى تحالف "بريكس"، مجزرة إرهابية بريف درعا في سوريا، عاصفة تضرب محافظة اللاذقية.
أعلنت إيران أنها قدمت طلبا رسميا للحصول على عضوية في مجموعة دول "بريكس"، مؤكدة أن انضمامها للمجموعة سيضيف قيمة للبلاد، كما طالبت بعض الدول العربية، والأرجنتين أيضا بالانضمام للمجموعة.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإيراني، إياد المجالي، لـ "بلا قيود
":
"جميع الدول بدأت تبحث عن خيارات استراتيجية وتحالفات جديدة، بما في ذلك إيران، لا سيما بعد العملية الروسية في أوكرانيا، والانضمام لحلف (بريكس) الاقتصادي مهم جدا لمنطقة الشرق الأوسط، خاصة لتلك الدول التي تعاني من العقوبات الغربية الاقتصادية القاسية، ونلاحظ حاليا أن هناك تحول عميق في استراتيجية الدول بما فيها الحليفة للولايات المتحدة كالأرجنتين، وأرى أن العرب الآن يملكون القوة لتحديد مواقفهم، لأنهم إذا بقوا تحت مظلة واشنطن سيكونون هم الخاسرون".
مجزرة في درعا رفضا للمصالحة
قال مصدر أمني لـ "سبوتنيك" إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جراء هجوم نفذه مسلحون على منزل في درعا بسوريا.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
"، قال الإعلامي السوري المقرب من العائلة، إبراهيم شير:
"أقدم مسلحون من فلول ما يسمى "الجيش الحر" بالهجوم على منزل الأمين العام الأمين السابق لفرع درعا في الحزب كمال العتمة الذي كان له دور فعال في ملف المصالحة مع الدولة السورية، ما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص من عائلته بينهم طفل في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، مستغلين التوقيت الذي كان فجرا، بينما صديقي محمد العتمة في حالة سيئة جدا".
التفاصيل في الملف الصوتي...