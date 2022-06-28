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دول مجموعة السبع لا تنوي فرض عقوبات على الواردات الزراعية الروسية
دول مجموعة السبع لا تنوي فرض عقوبات على الواردات الزراعية الروسية
أعلن قادة مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، أنهم لا يخططون لفرض عقوبات على واردات المنتجات الزراعية، بما في ذلك القادمة من روسيا، أو عقوبات تؤثر على إيصال... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T10:01+0000
2022-06-28T10:02+0000
العالم
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وقال القادة في بيان مشترك: "نعمل على مواصلة ضمان أن عقوباتنا الحازمة لا تستهدف الغذاء وتسمح بالتدفق الحر للمنتجات الزراعية، بما في ذلك من روسيا، وإيصال المساعدات الإنسانية".قادت الولايات المتحدة حملة عدائية ضد موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، من أجل ثني القيادة الروسية عن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للإبادة على مدار السنوات الماضية من قبل نظام كييف.
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العالم

دول مجموعة السبع لا تنوي فرض عقوبات على الواردات الزراعية الروسية

10:01 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 10:02 GMT 28.06.2022)
© AFP 2022 / Susan Walsh/Poolعامل ينظف السجادة الحمراء قبل انطلاق قمة قادة مجموعة الدول السبع في ألمانيا
عامل ينظف السجادة الحمراء قبل انطلاق قمة قادة مجموعة الدول السبع في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / Susan Walsh/Pool
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أعلن قادة مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، أنهم لا يخططون لفرض عقوبات على واردات المنتجات الزراعية، بما في ذلك القادمة من روسيا، أو عقوبات تؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية.
وقال القادة في بيان مشترك: "نعمل على مواصلة ضمان أن عقوباتنا الحازمة لا تستهدف الغذاء وتسمح بالتدفق الحر للمنتجات الزراعية، بما في ذلك من روسيا، وإيصال المساعدات الإنسانية".
قادت الولايات المتحدة حملة عدائية ضد موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، من أجل ثني القيادة الروسية عن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للإبادة على مدار السنوات الماضية من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:11 GMT
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