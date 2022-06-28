https://arabic.sputniknews.com/20220628/دول-مجموعة-السبع-لا-تنوي-فرض-عقوبات-على-الواردات-الزراعية-الروسية-1064344850.html
دول مجموعة السبع لا تنوي فرض عقوبات على الواردات الزراعية الروسية
دول مجموعة السبع لا تنوي فرض عقوبات على الواردات الزراعية الروسية
أعلن قادة مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، أنهم لا يخططون لفرض عقوبات على واردات المنتجات الزراعية، بما في ذلك القادمة من روسيا، أو عقوبات تؤثر على إيصال... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T10:01+0000
2022-06-28T10:01+0000
2022-06-28T10:02+0000
العالم
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وقال القادة في بيان مشترك: "نعمل على مواصلة ضمان أن عقوباتنا الحازمة لا تستهدف الغذاء وتسمح بالتدفق الحر للمنتجات الزراعية، بما في ذلك من روسيا، وإيصال المساعدات الإنسانية".قادت الولايات المتحدة حملة عدائية ضد موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، من أجل ثني القيادة الروسية عن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للإبادة على مدار السنوات الماضية من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دول مجموعة السبع لا تنوي فرض عقوبات على الواردات الزراعية الروسية
10:01 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 10:02 GMT 28.06.2022) تابعنا عبر
أعلن قادة مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، أنهم لا يخططون لفرض عقوبات على واردات المنتجات الزراعية، بما في ذلك القادمة من روسيا، أو عقوبات تؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية.
وقال القادة في بيان مشترك: "نعمل على مواصلة ضمان أن عقوباتنا الحازمة لا تستهدف الغذاء وتسمح بالتدفق الحر للمنتجات الزراعية، بما في ذلك من روسيا، وإيصال المساعدات الإنسانية".
قادت الولايات المتحدة حملة عدائية ضد موسكو بفرض
عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، من أجل ثني القيادة الروسية عن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للإبادة على مدار السنوات الماضية من قبل نظام كييف.