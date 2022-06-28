https://arabic.sputniknews.com/20220628/رئيس-الأرجنتين-يناقش-مع-ألمانيا-وإيطاليا-مشروعات-تسييل-غاز-مشتركة-1064334921.html
رئيس الأرجنتين يناقش مع ألمانيا وإيطاليا مشروعات تسييل غاز مشتركة
رئيس الأرجنتين يناقش مع ألمانيا وإيطاليا مشروعات تسييل غاز مشتركة
قال الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا قدمت مقترحا للعمل على مشروعات تسييل غاز مشتركة مع بلاده. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T08:46+0000
2022-06-28T08:46+0000
2022-06-28T08:48+0000
روسيا
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وتابع الرئيس، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع، أنه تمت أيضا مناقشة إمكانية مشاركة إيطاليا في مشروعات تسييل الغاز، لكي يتم استخراج الغاز من حقل فاكا مويرتا للغاز وتصديره إلى المكان المطلوب. وأشار فرنانديز إلى مناقشة نفس الأمر مع المستشار الألماني أولاف شولتز. وأوضح أن شولتز أخبره بضرورة مواصلة المناقشات على مستوى المجموعات التقنية. ونوه فرنانديز إلى أن المجتمع الدولي يواجه مشكلة تتعلق بتغير المناخ والطعام والطاقة وأمنها "ولذلك مشاركة الأرجنتين في قمة السبع مهمة للغاية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
رئيس الأرجنتين يناقش مع ألمانيا وإيطاليا مشروعات تسييل غاز مشتركة
08:46 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 08:48 GMT 28.06.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا قدمت مقترحا للعمل على مشروعات تسييل غاز مشتركة مع بلاده.
وتابع الرئيس، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع، أنه تمت أيضا مناقشة إمكانية مشاركة إيطاليا في مشروعات تسييل الغاز، لكي يتم استخراج الغاز من حقل فاكا مويرتا للغاز
وتصديره إلى المكان المطلوب.
وأشار فرنانديز إلى مناقشة نفس الأمر مع المستشار الألماني أولاف شولتز. وأوضح أن شولتز أخبره بضرورة مواصلة المناقشات على مستوى المجموعات التقنية.
ونوه فرنانديز إلى أن المجتمع الدولي يواجه مشكلة تتعلق بتغير المناخ والطعام والطاقة وأمنها "ولذلك مشاركة الأرجنتين في قمة السبع مهمة للغاية".