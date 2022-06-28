https://arabic.sputniknews.com/20220628/رئيس-الوزراء-الياباني-يعلن-انعقاد-قمة-مجموعة-السبع-المقبلة-في-هيروشيما-1064357052.html
رئيس الوزراء الياباني يعلن انعقاد قمة مجموعة السبع المقبلة في هيروشيما
رئيس الوزراء الياباني يعلن انعقاد قمة مجموعة السبع المقبلة في هيروشيما
أفادت وكالة "كيودو" للأنباء نقلا عن مصدر دبلوماسي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أبلغ قادة مجموعة السبع، بأن قمة مجموعة السبع المقبلة... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T12:28+0000
2022-06-28T12:28+0000
2022-06-28T12:28+0000
العالم
مجموعة السبع الكبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1064289068_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_85e0554e5fcef8d73209c2cdd29f0399.jpg
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: "شدد على أنه لا يوجد مكان أفضل من هيروشيما لإظهار الالتزام بالسلام وأن البشرية لن تشهد مرة أخرى الدمار بالأسلحة النووية".يذكر أن في عام 2023، تنتقل رئاسة مجموعة السبع إلى اليابان.هذا وستُعقد قمة مجموعة "السبع الكبار"، للعام الحالي برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/ يونيو في قصر إلماو في بافاريا. ومن بين المشاركين المدعوين إلى القمة، زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/قادة-مجموعة-الدول-السبع-يجتمعون-في-بافاريا-الألمانية-1064286212.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1064289068_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_aecc297dd4b4332609cb96e413dd0769.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مجموعة السبع الكبار
رئيس الوزراء الياباني يعلن انعقاد قمة مجموعة السبع المقبلة في هيروشيما
تابعنا عبر
أفادت وكالة "كيودو" للأنباء نقلا عن مصدر دبلوماسي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أبلغ قادة مجموعة السبع، بأن قمة مجموعة السبع المقبلة ستعقد في هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو 2023.
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: "شدد على أنه لا يوجد مكان أفضل من هيروشيما لإظهار الالتزام بالسلام وأن البشرية لن تشهد مرة أخرى الدمار بالأسلحة النووية".
يذكر أن في عام 2023، تنتقل رئاسة مجموعة السبع
إلى اليابان.
هذا وستُعقد قمة مجموعة "السبع الكبار"
، للعام الحالي برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/ يونيو في قصر إلماو في بافاريا. ومن بين المشاركين المدعوين إلى القمة، زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا.