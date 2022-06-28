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https://arabic.sputniknews.com/20220628/رئيس-الوزراء-الياباني-يعلن-انعقاد-قمة-مجموعة-السبع-المقبلة-في-هيروشيما-1064357052.html
رئيس الوزراء الياباني يعلن انعقاد قمة مجموعة السبع المقبلة في هيروشيما
رئيس الوزراء الياباني يعلن انعقاد قمة مجموعة السبع المقبلة في هيروشيما
أفادت وكالة "كيودو" للأنباء نقلا عن مصدر دبلوماسي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أبلغ قادة مجموعة السبع، بأن قمة مجموعة السبع المقبلة... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T12:28+0000
2022-06-28T12:28+0000
العالم
مجموعة السبع الكبار
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ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: "شدد على أنه لا يوجد مكان أفضل من هيروشيما لإظهار الالتزام بالسلام وأن البشرية لن تشهد مرة أخرى الدمار بالأسلحة النووية".يذكر أن في عام 2023، تنتقل رئاسة مجموعة السبع إلى اليابان.هذا وستُعقد قمة مجموعة "السبع الكبار"، للعام الحالي برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/ يونيو في قصر إلماو في بافاريا. ومن بين المشاركين المدعوين إلى القمة، زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/قادة-مجموعة-الدول-السبع-يجتمعون-في-بافاريا-الألمانية-1064286212.html
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العالم, مجموعة السبع الكبار

رئيس الوزراء الياباني يعلن انعقاد قمة مجموعة السبع المقبلة في هيروشيما

12:28 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / Benoit TessierМировые лидеры на саммите G7 в Баварии
Мировые лидеры на саммите G7 в Баварии - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / Benoit Tessier
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أفادت وكالة "كيودو" للأنباء نقلا عن مصدر دبلوماسي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أبلغ قادة مجموعة السبع، بأن قمة مجموعة السبع المقبلة ستعقد في هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو 2023.
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: "شدد على أنه لا يوجد مكان أفضل من هيروشيما لإظهار الالتزام بالسلام وأن البشرية لن تشهد مرة أخرى الدمار بالأسلحة النووية".
يذكر أن في عام 2023، تنتقل رئاسة مجموعة السبع إلى اليابان.
هذا وستُعقد قمة مجموعة "السبع الكبار"، للعام الحالي برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/ يونيو في قصر إلماو في بافاريا. ومن بين المشاركين المدعوين إلى القمة، زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهمس في أذن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد العشاء في قمة مجموعة السبع في قلعة إلماو، ألمانيا، 26 يونيو عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
قادة مجموعة الدول السبع يجتمعون في بافاريا الألمانية
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