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"روساتوم" تزود مصر بمنتجات النظائر المشعة المستخدمة في مجال الصناعة
"روساتوم" تزود مصر بمنتجات النظائر المشعة المستخدمة في مجال الصناعة
أعلنت شركة "روساتوم" عملاق الطاقة النووية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها ستزود مصر بمنتجات النظائر المشعة المستخدمة في مجال الصناعة. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T11:34+0000
2022-06-28T11:34+0000
روسيا
العالم العربي
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ووقعت كل من الرابطة الإقليمية للنظائر، وهي جزء من شركة روساتوم، وشركة إيجيت، إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الصناعية في مصر، اتفاقية لتطوير التعاون في توريد النظائر المشعة الصناعية.وتنص الوثيقة على إرسال شحنات منتظمة إلى مصر من النظائر المشعة "إيريديوم -192"، فضلا عن معدات لاختبار المواد الصناعية.وأكدت روساتوم عبر قناتها على "تليغرام"، أن المعدات المرسلة تتضمن كاشفات لرصد الخلل الإشعاعي "أشعة غاما" روسية الصنع.تتمتع روساتوم بالفعل بتجربة إيجابية سابقة مع مصر في هذا المجال، فقد قامت الشركة بالفعل بتوريد نظير "الكوبالت 60" إلى مصر، والذي يستخدم في تعقيم الأجهزة الطبية والمنتجات الغذائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/السفير-الإثيوبي-في-موسكو-مشروع-روساتوم-لبناء-محطة-نووية-في-بلادنا-يجري-تنفيذه-وفقا-للخطة--1063550341.html
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"روساتوم" تزود مصر بمنتجات النظائر المشعة المستخدمة في مجال الصناعة

11:34 GMT 28.06.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصورروساتوم الطاقة النووية
روساتوم الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلنت شركة "روساتوم" عملاق الطاقة النووية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها ستزود مصر بمنتجات النظائر المشعة المستخدمة في مجال الصناعة.
ووقعت كل من الرابطة الإقليمية للنظائر، وهي جزء من شركة روساتوم، وشركة إيجيت، إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الصناعية في مصر، اتفاقية لتطوير التعاون في توريد النظائر المشعة الصناعية.
وتنص الوثيقة على إرسال شحنات منتظمة إلى مصر من النظائر المشعة "إيريديوم -192"، فضلا عن معدات لاختبار المواد الصناعية.
وأكدت روساتوم عبر قناتها على "تليغرام"، أن المعدات المرسلة تتضمن كاشفات لرصد الخلل الإشعاعي "أشعة غاما" روسية الصنع.
تتمتع روساتوم بالفعل بتجربة إيجابية سابقة مع مصر في هذا المجال، فقد قامت الشركة بالفعل بتوريد نظير "الكوبالت 60" إلى مصر، والذي يستخدم في تعقيم الأجهزة الطبية والمنتجات الغذائية.
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