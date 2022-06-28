https://arabic.sputniknews.com/20220628/روسيا-تدرج-أفرادا-من-عائلة-بايدن-في-قائمة-المحظورين-1064338491.html
روسيا تدرج أفرادا من عائلة بايدن في "قائمة المحظورين"
روسيا تدرج أفرادا من عائلة بايدن في "قائمة المحظورين"
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، توسيع قائمة الممنوعين الأمريكية "ستوب-ليست" بإضافة 25 شخصًا آخرين. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T09:21+0000
2022-06-28T09:21+0000
2022-06-28T09:21+0000
العالم
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ردًا على العقوبات الأمريكية المتزايدة باستمرار ضد الشخصيات السياسية والعامة الروسية، تم إدراج 25 مواطنًا أمريكيًا على "قائمة المحظورين".وأضاف البيان: "من بينهم أعضاء مجلس الشيوخ المسؤولين عن تشكيل حملات تخويف ضد روسيا، بالإضافة إلى المشاركين في ما يسمى بمجموعة "ماكفول - يرماك" التي تضع توصيات بشأن القيود المعادية لروسيا، وكذلك أفراد عائلة الرئيس جو بايدن".وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، توترا بلغ ذروته منذ إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير/شباط الماضي لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بإقليم دونباس في أوكرانيا.وتقدم الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها من الدول الغربية الأسلحة إلى أوكرانيا بزعم مساندتها في التصدي للقوات المسلحة الروسية، وهو ما تعتبره موسكو محاولة من الغرب بقيادة واشنطن لإطالة أمد الحرب وزيادة تكلفتها.كما قادت الولايات المتحدة حملة عدائية ضد موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، من أجل ثني القيادة الروسية عن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للإبادة على مدار السنوات الماضية من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
روسيا تدرج أفرادا من عائلة بايدن في "قائمة المحظورين"
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، توسيع قائمة الممنوعين الأمريكية "ستوب-ليست" بإضافة 25 شخصًا آخرين.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ردًا على العقوبات الأمريكية المتزايدة باستمرار ضد الشخصيات السياسية والعامة الروسية، تم إدراج 25 مواطنًا أمريكيًا على "قائمة المحظورين".
وأضاف البيان: "من بينهم أعضاء مجلس الشيوخ المسؤولين عن تشكيل حملات تخويف ضد روسيا، بالإضافة إلى المشاركين في ما يسمى بمجموعة "ماكفول - يرماك" التي تضع توصيات بشأن القيود المعادية لروسيا، وكذلك أفراد عائلة الرئيس جو بايدن".
وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، توترا بلغ ذروته منذ إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة
في 24 فبراير/شباط الماضي لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بإقليم دونباس في أوكرانيا.
وتقدم الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها من الدول الغربية الأسلحة إلى أوكرانيا بزعم مساندتها في التصدي للقوات المسلحة الروسية، وهو ما تعتبره موسكو محاولة من الغرب بقيادة واشنطن لإطالة أمد الحرب وزيادة تكلفتها.
كما قادت الولايات المتحدة حملة عدائية ضد موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، من أجل ثني القيادة الروسية عن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للإبادة على مدار السنوات الماضية من قبل نظام كييف.