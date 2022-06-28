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https://arabic.sputniknews.com/20220628/روسيا-تنوي-إنتاج-مروحيات-قتالية-دون-طيار-1064330442.html
روسيا تنوي إنتاج مروحيات قتالية دون طيار
روسيا تنوي إنتاج مروحيات قتالية دون طيار
تتطلع الصناعة الدفاعية الروسية إلى الشروع في إنتاج مروحيات قتالية دون طيار. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T06:42+0000
2022-06-28T06:42+0000
روسيا
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وصرح مصدر في صناعة الدفاع لـ"سبوتنيك" بأن المروحية المسيّرة المنتظَرة البالغ وزنها 750 كيلوغراما ستكون قادرة على مهاجمة القوات المعادية والبحث عن أهداف يجب تدميرها مثل الآليات المدرعة الخفيفة والقضاء عليها.وعن أسلحة المروحية المسيرة المنتظرة قال المصدر إن بإمكانها أن تحمل أسلحة تزن 200 كيلوغرام. وأوضح أنها ستحتوي على مدفع رشاش كلاشنيكوف و8 صواريخ غير موجهة و16 قنبلة مضادة للدبابات.ووفق خبير الطيران المسيّر، دينيس فيدوتينوف، لا تقوم روسيا حاليا بتصنيع مروحيات قتالية دون طيار.
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روسيا تنوي إنتاج مروحيات قتالية دون طيار

06:42 GMT 28.06.2022
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تتطلع الصناعة الدفاعية الروسية إلى الشروع في إنتاج مروحيات قتالية دون طيار.
وصرح مصدر في صناعة الدفاع لـ"سبوتنيك" بأن المروحية المسيّرة المنتظَرة البالغ وزنها 750 كيلوغراما ستكون قادرة على مهاجمة القوات المعادية والبحث عن أهداف يجب تدميرها مثل الآليات المدرعة الخفيفة والقضاء عليها.
وعن أسلحة المروحية المسيرة المنتظرة قال المصدر إن بإمكانها أن تحمل أسلحة تزن 200 كيلوغرام. وأوضح أنها ستحتوي على مدفع رشاش كلاشنيكوف و8 صواريخ غير موجهة و16 قنبلة مضادة للدبابات.
ووفق خبير الطيران المسيّر، دينيس فيدوتينوف، لا تقوم روسيا حاليا بتصنيع مروحيات قتالية دون طيار.
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