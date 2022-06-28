https://arabic.sputniknews.com/20220628/ساويرس-يعتذر-بعد-تغريدته-عن-استقالة-هاني-شاكر-بتغريدة-أخرى-مثيرة-للجدل-1064349730.html

ساويرس يعتذر بعد تغريدته عن استقالة هاني شاكر بتغريدة أخرى مثيرة للجدل

ساويرس يعتذر بعد تغريدته عن استقالة هاني شاكر بتغريدة أخرى مثيرة للجدل

اعتذر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، لمتابعيه، عن تعليقه على استقالة الفنان المصري هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين، بتغريدة أخرى مثيرة للجدل. 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T11:23+0000

2022-06-28T11:23+0000

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وكتب: "أعتذر لكل من غضبوا من التغريدة الخاصة بنقيب الموسيقيين هانى شاكر… لكن أذكّر بكلمتى مع عمرو أديب: "ربنا لا يسامح فى قطع الأرزاق".وكان ساويرس غرد في البداية عن استقاله هاني شاكر من نقابه المهن" الموسيقية: "هل في إمكان أحد أن يرسل لي عنوان محل قلل رخيصة".وكان نجيب ساويرس عبّر عن اعتراضه على على قرار نقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء، وأكد أن "لكل شخص حرية أن يسمع ما يريده من أغاني"، معتبرا أن تصرف شاكر هو "نفسنة" على حد وصفه.وأعلن هاني شاكر، أمس الاثنين، استقالته من منصبه كنقيب المهن الموسيقية، مؤكدا أن قراره لا رجعة فيه.وجاء إعلان هاني شاكر قراره أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على فضائية "أم بي سي مصر"، معربا عن أسفه وحزنه لما حدث خلال المؤتمر الذي عقد في مقر النقابة اليوم الاثنين، لتقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش الاعتذار لنقيب المهن الموسيقية ولعازفي الإيقاع .وقال هاني شاكر: "النهاردة آخر يوم لي كنقيب للموسيقيين وأتوجه بالشكر لكل مجلس إدارة النقابة.. وقراري لا رجعة فيه".وأشار إلى أن "المؤتمر (الذي عقد اليوم) تم التجهيز له بصورة سريعة نظرًا لارتباطاتي، ومن أول يوم ليا كنقيب براعي ربنا في أمور الموسيقيين"، مؤكدا أن "ما حدث اليوم من أجواء لا أستطيع من خلالها الاستمرار في المنصب".ودعا هاني شاكر، الجمعية العمومية للنقابة باختيار الأفضل لمنصب النقيب.

https://arabic.sputniknews.com/20211119/ساويرس-يتحدى-هاني-شاكر-بعد-منع-19-من-مطربي-المهرجانات-من-الغناء-1050746946.html

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