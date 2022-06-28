سفير إيران لدى قطر: باقري بحث مع مسؤولين قطريين سبل إنجاح محادثات الدوحة
© AFP 2022 / JOE KLAMAR كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
كشفت السفارة الإيرانية في الدوحة، اليوم الثلاثاء، عن لقاء جمع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري مع أمين عام وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي.
وقال السفير الإيراني لدى الدوحة، حميد رضا دهقاني، إن "السيد باقري بحث مع أحمد حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، ومحمد الخليفي، نائب وزير الشؤون الإقليمية، سبل إنجاح المحادثات المقبلة في الدوحة".
در دیدار جناب آقای باقری با آقای احمد حسن الحمادی دبیرکل وزارت خارجه قطر و آقای محمد الخلیفی معاون منطقه ای، موضوع مذاکرات پیش رو در دوحه و راههای موفقیت آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. @Bagheri_Kani @Dr_Al_Khulaifi https://t.co/Uk8EHBn5FK pic.twitter.com/Gn7RUEohVR— Hamidreza Dehghani (@hamidehghani) June 28, 2022
وكانت قطر قالت إنها تأمل أن تؤدي المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، والتي تستضيفها، للمساهمة في إعادة إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي، وهو الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن قبل أعوام.
وقال بيان للخارجية القطرية، "ترحب قطر باستضافة جولة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأسبوع الجاري تحت رعاية منسق الاتحاد الأوروبي".
وتابع البيان، "تجدد وزارة الخارجية التأكيد على استعداد قطر التام لتهيئة المناخ المساعد للأطراف على إجراء حوار ناجح".
وأعرب عن "أمل قطر في أن تنتهي جولة المحادثات بنتائج إيجابية تسهم في إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015، بما يسهم في الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ويفتح آفاقا أرحب للتعاون الإقليمي والحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وتابع البيان، "تجدد وزارة الخارجية التأكيد على استعداد قطر التام لتهيئة المناخ المساعد للأطراف على إجراء حوار ناجح".
وأعرب عن "أمل قطر في أن تنتهي جولة المحادثات بنتائج إيجابية تسهم في إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015، بما يسهم في الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ويفتح آفاقا أرحب للتعاون الإقليمي والحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
ووصل كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية، حيث من المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماع خاص بمفاوضات إحیاء الاتفاق النووي في الدوحة بمشارکة وفود من إيران والولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأعلنت إيران في وقت سابق، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.