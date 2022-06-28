https://arabic.sputniknews.com/20220628/سلوفاكيا-تشتري-152-مركبة-قتالية-سويدية-بقيمة-17-مليار-دولار-1064381564.html

سلوفاكيا تشتري 152 مركبة قتالية سويدية بقيمة 1.7 مليار دولار

سلوفاكيا تشتري 152 مركبة قتالية سويدية بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت سلوفاكيا، العضو بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، إنها تخطط لشراء 152 مركبة قتالية من شركة " بي إيه أي سيستمز هاغلوندز" السويدية في إطار تعزيز... 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T19:38+0000

2022-06-28T19:38+0000

2022-06-28T19:38+0000

سلوفاكيا

مركبات القتال المدرعة

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وقال ياروسلاف ناد وزير الدفاع في صفحته بموقع "فيسبوك": "الحكومة أيدت هذا المشروع التاريخي للقوات المسلحة"، بحسب "فرانس برس".وأضاف الوزير: "نسعى لرفع القدرات الدفاعية لسلوفاكيا والوفاء بتعهداتنا بتأسيس لواء مزود بميكنة ثقيلة".والمركبات القتالية التي تعتزم الحكومة في سلوفاكيا شراءها هي مركبات قتالية مجنزرة مزودة بمدفع مثبت على برج ويمكن اعتبارها دبابة خفيفة أو ناقلة جنود مدرعة.ولم يتم الإعلان عن جدول زمني لتسليم 152 مركبة بقيمة 1.7 مليار دولار.تلقت سلوفاكيا عروضا من شركات في المجر وبولندا وإسبانيا بالإضافة إلى عروض "بي إيه إي سيستمز هاغلوندز"، بعد أن اتصلت بـ 33 دولة حول توريد المعدات.وقعت سلوفاكيا في عام 2018 عقدًا لشراء 14 طائرة مقاتلة من طراز "F-16"، على أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2024.

https://arabic.sputniknews.com/20220603/سلوفاكيا-تقول-إنها-ستواصل-الاعتماد-على-النفط-الروسي-حتى-إيجاد-بدائل-1063057195.html

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سلوفاكيا, مركبات القتال المدرعة