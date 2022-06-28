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https://arabic.sputniknews.com/20220628/سيدة-عراقية-تضع-مولودا-بستة-أصابع-صور-1064334119.html
سيدة عراقية تضع مولودا بستة أصابع.. صور
سيدة عراقية تضع مولودا بستة أصابع.. صور
وضعت سيدة عراقية مولودا بستة أصابع لكل قدم ويد، في أحد مستشفيات بغداد. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T08:26+0000
2022-06-28T08:26+0000
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وبحسب شفق نيوز، تعد هذه الحالة من الولادات النادرة لسيدة تضع مولودها بستة أصابع، وجرت في مستشفى فاطمة الزهراء ببغداد.
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم, ولادة

سيدة عراقية تضع مولودا بستة أصابع.. صور

08:26 GMT 28.06.2022
CC0 / pixabay.com / امرأة حامل
امرأة حامل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
CC0 / pixabay.com /
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وضعت سيدة عراقية مولودا بستة أصابع لكل قدم ويد، في أحد مستشفيات بغداد.
وبحسب شفق نيوز، تعد هذه الحالة من الولادات النادرة لسيدة تضع مولودها بستة أصابع، وجرت في مستشفى فاطمة الزهراء ببغداد.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:11 GMT
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