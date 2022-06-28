https://arabic.sputniknews.com/20220628/سيدة-عراقية-تضع-مولودا-بستة-أصابع-صور-1064334119.html
سيدة عراقية تضع مولودا بستة أصابع.. صور
سيدة عراقية تضع مولودا بستة أصابع.. صور
وضعت سيدة عراقية مولودا بستة أصابع لكل قدم ويد، في أحد مستشفيات بغداد. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T08:26+0000
2022-06-28T08:26+0000
2022-06-28T08:26+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
ولادة
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وبحسب شفق نيوز، تعد هذه الحالة من الولادات النادرة لسيدة تضع مولودها بستة أصابع، وجرت في مستشفى فاطمة الزهراء ببغداد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العراق اليوم, ولادة
سيدة عراقية تضع مولودا بستة أصابع.. صور
تابعنا عبر
وضعت سيدة عراقية مولودا بستة أصابع لكل قدم ويد، في أحد مستشفيات بغداد.
وبحسب شفق نيوز، تعد هذه الحالة من الولادات النادرة لسيدة تضع مولودها بستة أصابع، وجرت في مستشفى فاطمة الزهراء ببغداد.