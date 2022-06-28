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شرطة الشارقة تصدر تحذيرا بشأن مقتل السيدة الأردنية

شرطة الشارقة تصدر تحذيرا بشأن مقتل السيدة الأردنية

أصدرت شرطة إمارة الشارقة الخليجية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا من تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لحادثة مقتل سيدة أردنية في إحدى مناطقها. 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T09:17+0000

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وشددت في بيان لها أن "نشر أو تداول المادة المصورة لتلك الحادثة أو لأي حادثة مشابهة أخرى له تبعات ويثير بلبلة ومخاوف".كما توعدت شرطة إمارة الشارقة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال التصرف، الذي اعتبرته "غير مسؤول ويتنافى مع القيم الإنسانية في المجتمع، ولا يكترث بالحالة النفسية لعائلة المغدورة"، وفقا للبيان.وتعرضت شابة أردنية للقتل على يد زوجها في دولة الإمارات خلال اليومين الماضيين، وهو ما أثار موجة غضب واسعة واستياء كبير لدى كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جراء الجرائم المتكررة بحق النساء في الفترة الأخيرة.وذكرت شرطة إمارة الشارقة، في بيان، يوم السبت الماضي، أنها ألقت القبض على شخص قتل سيدة عربية داخل سيارتها ولاذ بالفرار، بعد بلاغ من والدة المجني عليها.وأشارت إلى أن فرق الأجهزة الأمنية المختصة انتقلت إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث، وبمعاينة الكاميرات الموجودة في الموقع، تبين أن الشخص قام بمهاجمة السيدة في مركبتها الموجودة في موقف سيارات المبنى التي تسكن فيه، ووجّه لها عدة طعنات نافذة، وفر هاربا بسيارة المجني عليها، وهي معه في المركبة.وقال نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد فيصل بن نصار، إنه من خلال إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق البحث، تم العثور على مركبة المجني عليها، وجثتها فيها.وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أنه كانت هناك خلافات شخصية بين الزوجين.

https://arabic.sputniknews.com/20220626/مقتل-أردنية-في-الإمارات-يهاجمها-زوجها-في-السيارة-ويوجه-لها-طعنات-نافذة-1064222328.html

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