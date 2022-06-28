https://arabic.sputniknews.com/20220628/صاروخ-منطلق-من-مروحية-كا-52-يدخل-منشأة-تابعة-للقوات-الأوكرانية-عبر-بابها-فيديو-1064334061.html
صاروخ منطلق من مروحية "كا-52" يدخل منشأة تابعة للقوات الأوكرانية عبر بابها.. فيديو
صاروخ منطلق من مروحية "كا-52" يدخل منشأة تابعة للقوات الأوكرانية عبر بابها.. فيديو
يُظهر فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية أن مروحية من طراز "كا-52" تابعة للقوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة الروسية بأوكرانيا تقوم بتنفيذ مهمتها... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T08:29+0000
2022-06-28T08:29+0000
2022-06-28T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وصرح الطيار ألكسندر أن المروحية نجحت بتحقيق المهمة المطروحة عليها، إذ أصابت جميع الصواريخ التي أطلقتها أهدافها.ودمر أحد الصواريخ إحدى نقاط استناد المجموعات المسلحة التابعة للجيش الأوكراني بعدما دخل المنشأة المزمع تدميرها عبر بابها.وتهدف العملية التي تواصلها وحدات من القوات الروسية في أوكرانيا إلى حماية الناس من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام كييف منذ عام 2014.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صاروخ منطلق من مروحية "كا-52" يدخل منشأة تابعة للقوات الأوكرانية عبر بابها.. فيديو
08:29 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 08:33 GMT 28.06.2022) تابعنا عبر
يُظهر فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية أن مروحية من طراز "كا-52" تابعة للقوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة الروسية بأوكرانيا تقوم بتنفيذ مهمتها القتالية.
وصرح الطيار ألكسندر أن المروحية نجحت بتحقيق المهمة المطروحة عليها، إذ أصابت جميع الصواريخ التي أطلقتها أهدافها.
ودمر أحد الصواريخ إحدى نقاط استناد المجموعات المسلحة التابعة للجيش الأوكراني بعدما دخل المنشأة المزمع تدميرها عبر بابها.
وتهدف العملية التي تواصلها وحدات من القوات الروسية في أوكرانيا إلى حماية الناس من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام كييف منذ عام 2014.