صحفية لبنانية توجه رسالة لأدرعي بعد صورة مع هنية
© AFP 2022 / -رئيس حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة اسماعيل هنية أثناء تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني في طهران
© AFP 2022 / -
نشرت صحفية لبنانية عبر صفحتها الشخصية على منصة "تويتر" صورة مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية خلال زيارته للبنان وأرفقتها برسالة توجهت فيها إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.
وأظهرت الصور المنشورة مشاركة الصحفية اللبنانية، سنا كجك، بمهرجان نظمته حركة حماس في لبنان بعنوان "ونراه..قريبا" في مدينة صيدا جنوبي لبنان.
#تشرفت_بلقاء_قائد_من_قادة المقاومة الفلسطينية الشريفة التي أذلت جيش النخبة..انه لشرف كبير ان تلتقي بمن أعادوا الكرامة والعزة لشعبهم...#لقاء_اليوم_بالرئيس_💚اسماعيل#هنية_هو_يوم_من_عمري_لن_— 🇱🇧سنا كجك (@sanakojok) June 26, 2022
أنساه💚💚💚💚💚💚 pic.twitter.com/eyoLKJ4GaT
وحضر اللقاء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اسماعيل هنية، والوفد المرافق له، بالإضافة إلى ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، وشخصيات وقادة الأحزاب اللبنانية والإسلامية.
#يلا_شوي_وبعرض_لكم_— 🇱🇧سنا كجك (@sanakojok) June 26, 2022
الصور الي حتوقف قلبه لافيخاي ادرعي لدقائق!!#قلبه_لن_يحتمل_هذا_المشهد_
القاسي👌😆
وتوجهت كجك برسالة خاصة إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قالت فيها: "الصور الي حتوقف قلبه لافيخاي ادرعي لدقائق!! فقلبه لن يتحمل هذا المشهد"، وكانت عبارة عن صور شخصية لها مع هنية وعبد الهادي خلال الاحتفال.
#تشرفت_بلقاء_ممثل_حركة_— 🇱🇧سنا كجك (@sanakojok) June 26, 2022
حماس في لبنان#الدكتور_احمد_عبد_الهادي#شرف_كبير_,لي ان اكون في مناسبة لقادة المقاومة pic.twitter.com/t98dcHVodk
وكان هنية قد زار لبنان مؤخرا والتقى خلال برئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون وبالأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، حيث جرى استعراض لمختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وتطور محور المقاومة والتهديدات والتحديات والفرص القائمة، مع "التأكيد الحاسم على تعاون كل أجزاء هذا المحور بما يخدم الهدف المركزي له والذي يتعلق بالقدس والمقدّسات والقضية الفلسطينية.
وتعد زيارة هنية للبنان هي الثانية من نوعها خلال عامين، حيث رافقه وفد قيادي ضم نائب رئيس إقليم الخارج الدكتور موسى أبو مرزوق، وعضوَي المكتب السياسي خليل الحية وحسام بدران ومسؤول المكتب الإعلامي طاهر النونو.