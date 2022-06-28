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https://arabic.sputniknews.com/20220628/صحفية-لبنانية-توجه-رسالة-لأدرعي-بعد-صورة-مع-هنية-1064332855.html
صحفية لبنانية توجه رسالة لأدرعي بعد صورة مع هنية
صحفية لبنانية توجه رسالة لأدرعي بعد صورة مع هنية
نشرت صحفية لبنانية عبر صفحتها الشخصية على منصة "تويتر" صورة مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية خلال زيارته للبنان وأرفقتها برسالة توجهت فيها إلى... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T08:05+0000
2022-06-28T08:05+0000
العالم العربي
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وأظهرت الصور المنشورة مشاركة الصحفية اللبنانية، سنا كجك، بمهرجان نظمته حركة حماس في لبنان بعنوان "ونراه..قريبا" في مدينة صيدا جنوبي لبنان.وحضر اللقاء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اسماعيل هنية، والوفد المرافق له، بالإضافة إلى ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، وشخصيات وقادة الأحزاب اللبنانية والإسلامية.وتوجهت كجك برسالة خاصة إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قالت فيها: "الصور الي حتوقف قلبه لافيخاي ادرعي لدقائق!! فقلبه لن يتحمل هذا المشهد"، وكانت عبارة عن صور شخصية لها مع هنية وعبد الهادي خلال الاحتفال.وكان هنية قد زار لبنان مؤخرا والتقى خلال برئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون وبالأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، حيث ‏جرى استعراض لمختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ‏ولبنان والمنطقة وتطور محور المقاومة والتهديدات والتحديات ‏والفرص القائمة، مع "التأكيد الحاسم على تعاون كل أجزاء هذا المحور ‏بما يخدم الهدف المركزي له والذي يتعلق بالقدس والمقدّسات والقضية ‏الفلسطينية.وتعد زيارة هنية للبنان هي الثانية من نوعها خلال عامين، حيث رافقه وفد قيادي ضم نائب رئيس إقليم الخارج الدكتور موسى أبو مرزوق، وعضوَي المكتب السياسي خليل الحية وحسام بدران ومسؤول المكتب الإعلامي طاهر النونو.
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العالم العربي

صحفية لبنانية توجه رسالة لأدرعي بعد صورة مع هنية

08:05 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / -رئيس حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة اسماعيل هنية أثناء تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني في طهران
رئيس حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة اسماعيل هنية أثناء تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / -
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نشرت صحفية لبنانية عبر صفحتها الشخصية على منصة "تويتر" صورة مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية خلال زيارته للبنان وأرفقتها برسالة توجهت فيها إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.
وأظهرت الصور المنشورة مشاركة الصحفية اللبنانية، سنا كجك، بمهرجان نظمته حركة حماس في لبنان بعنوان "ونراه..قريبا" في مدينة صيدا جنوبي لبنان.
وحضر اللقاء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اسماعيل هنية، والوفد المرافق له، بالإضافة إلى ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، وشخصيات وقادة الأحزاب اللبنانية والإسلامية.
وتوجهت كجك برسالة خاصة إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قالت فيها: "الصور الي حتوقف قلبه لافيخاي ادرعي لدقائق!! فقلبه لن يتحمل هذا المشهد"، وكانت عبارة عن صور شخصية لها مع هنية وعبد الهادي خلال الاحتفال.
وكان هنية قد زار لبنان مؤخرا والتقى خلال برئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون وبالأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، حيث ‏جرى استعراض لمختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ‏ولبنان والمنطقة وتطور محور المقاومة والتهديدات والتحديات ‏والفرص القائمة، مع "التأكيد الحاسم على تعاون كل أجزاء هذا المحور ‏بما يخدم الهدف المركزي له والذي يتعلق بالقدس والمقدّسات والقضية ‏الفلسطينية.
وتعد زيارة هنية للبنان هي الثانية من نوعها خلال عامين، حيث رافقه وفد قيادي ضم نائب رئيس إقليم الخارج الدكتور موسى أبو مرزوق، وعضوَي المكتب السياسي خليل الحية وحسام بدران ومسؤول المكتب الإعلامي طاهر النونو.
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