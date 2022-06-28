https://arabic.sputniknews.com/20220628/طالب-يطلق-النار-على-عميد-كليته-في-جامعة-صلاح-الدين-في-أربيل-1064332449.html
العراق.. طالب يطلق النار على عميد كليته في جامعة صلاح الدين بأربيل
العراق.. طالب يطلق النار على عميد كليته في جامعة صلاح الدين بأربيل
أكدت وسائل الإعلام العراقية، اليوم الثلاثاء، إصابة عميد كلية بإطلاق نار في جامعة صلاح الدين في محافظة أربيل. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T07:53+0000
2022-06-28T07:53+0000
2022-06-28T07:56+0000
العالم العربي
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وقال رئيس الجامعة كامران يونس: "إن واحداً من طلبة جامعة سوران أطلق النار على عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين وأصابه بجراح إلى جانب إصابة أحد حراس الكلية، عميد الكلية تم نقله إلى المستشفى ويخضع لعملية جراحية حالياً"، بحسب ما ذكرت وكالة "الفرات نيوز" العراقية.وأضاف: "أحد طلبة جامعة سوران أطلق صباح اليوم، النار على عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين، كاوان إسماعيل كَردي، وأصاب العميد وواحداً من حراس الكلية بجراح، وتم نقل الجريحين إلى المستشفى حيث تجرى الآن عملية جراحية للدكتور كاوان، ولم يتم الإفصاح عن حالته".وأوضح رئيس جامعة صلاح الدين سبب إطلاق الطالب النار على عميد كلية القانون قائلا: "المشكلة كانت أن الطالب المذكور طلب عدة مرات نقله من جامعته، وهذا ما دفعه إلى فعلته هذه".وتشير المعلومات، الى أن عميد كلية القانون أصيب برصاصتين "واحدة في رأسه والثانية في صدره وأن المصاب الآخر وهو حارس، كان ساعتها في استعلامات مدخل الكلية، أصيب برصاصة في صدره، فيما فرّ الجاني بعد فعلته، وقوات الشرطة تبحث عنه"، بحسب الوكالة.
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العالم العربي
العراق.. طالب يطلق النار على عميد كليته في جامعة صلاح الدين بأربيل
07:53 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 07:56 GMT 28.06.2022) تابعنا عبر
أكدت وسائل الإعلام العراقية، اليوم الثلاثاء، إصابة عميد كلية بإطلاق نار في جامعة صلاح الدين في محافظة أربيل.
وقال رئيس الجامعة كامران يونس: "إن واحداً من طلبة جامعة سوران أطلق النار على عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين وأصابه بجراح إلى جانب إصابة أحد حراس الكلية، عميد الكلية تم نقله إلى المستشفى ويخضع لعملية جراحية حالياً"، بحسب ما ذكرت وكالة "الفرات نيوز"
العراقية.
وأضاف: "أحد طلبة جامعة سوران أطلق صباح اليوم، النار على عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين، كاوان إسماعيل كَردي، وأصاب العميد وواحداً من حراس الكلية بجراح، وتم نقل الجريحين إلى المستشفى حيث تجرى الآن عملية جراحية للدكتور كاوان، ولم يتم الإفصاح عن حالته".
وأوضح رئيس جامعة صلاح الدين سبب إطلاق الطالب النار على عميد كلية القانون قائلا: "المشكلة كانت أن الطالب المذكور طلب عدة مرات نقله من جامعته، وهذا ما دفعه إلى فعلته هذه".
وتشير المعلومات، الى أن عميد كلية القانون أصيب برصاصتين "واحدة في رأسه والثانية في صدره وأن المصاب الآخر وهو حارس، كان ساعتها في استعلامات مدخل الكلية، أصيب برصاصة في صدره، فيما فرّ الجاني بعد فعلته، وقوات الشرطة تبحث عنه"، بحسب الوكالة.