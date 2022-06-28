عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220628/غواصة-روسية-محدثة-تختبر-قدراتها-الجديدة-في-البحر-الأسود-1064331732.html
غواصة روسية محدثة تختبر قدراتها الجديدة في البحر الأسود
غواصة روسية محدثة تختبر قدراتها الجديدة في البحر الأسود
انتهى مصنع لتصليح السفن يقع في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم من تحديث غواصة "ألروسا". 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T07:36+0000
2022-06-28T07:36+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064331366_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba5569c44bd0b0167d31c0c745ed530c.jpg
وأخبر المتحدث باسم إدارة المصنع، سيرغي غورباتشوف، وكالة أنباء "سبوتنيك" بأن غواصة "ألروسا" ذهبت إلى البحر (البحر الأسود) في رحلة اختبارية.وأكسبت العملية التحديثية التطويرية غواصة "ألروسا" التي تعمل بالطاقة الكهربائية قدرات قتالية وفنية جديدة تضعها في مصاف غواصات الديزل الحديثة.وكانت غواصة "ألروسا" هي الغواصة الوحيدة ضمن الأسطول الروسي في البحر الأسود لبعض الوقت حتى عام 2013. وبعدما استعادت شبه جزيرة القرم وضعها كأحد الأقاليم الروسية في عام 2014 حصل أسطول البحر الأسود على 6 غواصات جديدة متسلحة بالصواريخ الحديثة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064331366_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_4aaf9b8c41e5d0a93d93990a8f8c9b58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

غواصة روسية محدثة تختبر قدراتها الجديدة في البحر الأسود

07:36 GMT 28.06.2022
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورغواصة روسية
غواصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Министерство обороны РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
انتهى مصنع لتصليح السفن يقع في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم من تحديث غواصة "ألروسا".
وأخبر المتحدث باسم إدارة المصنع، سيرغي غورباتشوف، وكالة أنباء "سبوتنيك" بأن غواصة "ألروسا" ذهبت إلى البحر (البحر الأسود) في رحلة اختبارية.
وأكسبت العملية التحديثية التطويرية غواصة "ألروسا" التي تعمل بالطاقة الكهربائية قدرات قتالية وفنية جديدة تضعها في مصاف غواصات الديزل الحديثة.
وكانت غواصة "ألروسا" هي الغواصة الوحيدة ضمن الأسطول الروسي في البحر الأسود لبعض الوقت حتى عام 2013. وبعدما استعادت شبه جزيرة القرم وضعها كأحد الأقاليم الروسية في عام 2014 حصل أسطول البحر الأسود على 6 غواصات جديدة متسلحة بالصواريخ الحديثة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала