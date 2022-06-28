https://arabic.sputniknews.com/20220628/غواصة-روسية-محدثة-تختبر-قدراتها-الجديدة-في-البحر-الأسود-1064331732.html
غواصة روسية محدثة تختبر قدراتها الجديدة في البحر الأسود
غواصة روسية محدثة تختبر قدراتها الجديدة في البحر الأسود
انتهى مصنع لتصليح السفن يقع في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم من تحديث غواصة "ألروسا". 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T07:36+0000
2022-06-28T07:36+0000
2022-06-28T07:36+0000
رصد عسكري
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وأخبر المتحدث باسم إدارة المصنع، سيرغي غورباتشوف، وكالة أنباء "سبوتنيك" بأن غواصة "ألروسا" ذهبت إلى البحر (البحر الأسود) في رحلة اختبارية.وأكسبت العملية التحديثية التطويرية غواصة "ألروسا" التي تعمل بالطاقة الكهربائية قدرات قتالية وفنية جديدة تضعها في مصاف غواصات الديزل الحديثة.وكانت غواصة "ألروسا" هي الغواصة الوحيدة ضمن الأسطول الروسي في البحر الأسود لبعض الوقت حتى عام 2013. وبعدما استعادت شبه جزيرة القرم وضعها كأحد الأقاليم الروسية في عام 2014 حصل أسطول البحر الأسود على 6 غواصات جديدة متسلحة بالصواريخ الحديثة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
غواصة روسية محدثة تختبر قدراتها الجديدة في البحر الأسود
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انتهى مصنع لتصليح السفن يقع في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم من تحديث غواصة "ألروسا".
وأخبر
المتحدث باسم إدارة المصنع، سيرغي غورباتشوف، وكالة أنباء "سبوتنيك" بأن غواصة "ألروسا" ذهبت إلى البحر (البحر الأسود) في رحلة اختبارية.
وأكسبت العملية التحديثية التطويرية غواصة "ألروسا" التي تعمل بالطاقة الكهربائية قدرات قتالية وفنية جديدة تضعها في مصاف غواصات الديزل الحديثة.
وكانت غواصة "ألروسا" هي الغواصة الوحيدة ضمن الأسطول الروسي في البحر الأسود لبعض الوقت حتى عام 2013. وبعدما استعادت شبه جزيرة القرم وضعها كأحد الأقاليم الروسية في عام 2014 حصل أسطول البحر الأسود على 6 غواصات جديدة متسلحة بالصواريخ الحديثة.