https://arabic.sputniknews.com/20220628/غوغل-تودع-تطبيقها-الشهير-للدردشة-بعد-شهر-نوفمبر-1064344230.html
"غوغل" تودع تطبيقها الشهير للدردشة بعد شهر نوفمبر
"غوغل" تودع تطبيقها الشهير للدردشة بعد شهر نوفمبر
قررت شركة "غوغل" الأمريكية إغلاق تطبيقها الشهير للدردشة "هانغ آوتس" في وقت لاحق من العام الحالي. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T09:48+0000
2022-06-28T09:48+0000
2022-06-28T09:48+0000
شركة غوغل
مجتمع
منوعات
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وأكدت "غوغل" في بيان لها، أمس الاثنين، أنها ستبدأ في ترحيل بيانات مستخدمي "هانغ آوتس" إلى تطبيق الدردشة المستقل الخاص بها "غوغل تشات"، قبل أن يصبح التطبيق غير متاح من بعد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وبدأت تطبيق "هانغ آوتس" في إخطار مستخدميه على الهواتف الذكية بالانتقال من الآن إلى تطبيق "غوغل تشات"، أو إلى تجربة الدردشة المتوافرة على خدمة البريد "جي ميل".وسيصبح أمام مستخدمي نسخة سطح المكتب من "هانغ آوتس" شهرا واحدا على الأقل للتبديل إلى خدمة "غوغل تشات"، قبل أن يتم إعادة توجيههم تلقائيا إلى موقع دردشة "غوغل".وعلى الرغم من أنه لم يتمتع أبدا بشعبية بعض تطبيقات المراسلة الفورية، منذ إطلاقه في عام 2013، إلا أن "غوغل هانغ آوتس" كان له مستخدميه المخلصين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غوغل, مجتمع, منوعات
"غوغل" تودع تطبيقها الشهير للدردشة بعد شهر نوفمبر
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قررت شركة "غوغل" الأمريكية إغلاق تطبيقها الشهير للدردشة "هانغ آوتس" في وقت لاحق من العام الحالي.
وأكدت "غوغل" في بيان
لها، أمس الاثنين، أنها ستبدأ في ترحيل بيانات مستخدمي "هانغ آوتس" إلى تطبيق الدردشة المستقل الخاص بها "غوغل تشات"، قبل أن يصبح التطبيق غير متاح من بعد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وبدأت تطبيق "هانغ آوتس" في إخطار مستخدميه على الهواتف الذكية بالانتقال من الآن إلى تطبيق "غوغل تشات"، أو إلى تجربة الدردشة المتوافرة على خدمة البريد "جي ميل".
وسيصبح أمام مستخدمي نسخة سطح المكتب من "هانغ آوتس" شهرا واحدا على الأقل للتبديل إلى خدمة "غوغل تشات"، قبل أن يتم إعادة توجيههم تلقائيا إلى موقع دردشة "غوغل".
وعلى الرغم من أنه لم يتمتع أبدا بشعبية بعض تطبيقات المراسلة الفورية، منذ إطلاقه في عام 2013، إلا أن "غوغل هانغ آوتس" كان له مستخدميه المخلصين.