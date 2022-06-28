https://arabic.sputniknews.com/20220628/فرص-الذهب-الروسي-بعيدا-عن-دول-مجموعة-السبع-1064370132.html

فرص الذهب الروسي بعيدا عن دول مجموعة "السبع"

فرص الذهب الروسي بعيدا عن دول مجموعة "السبع"

في موجة جديدة من القيود على سلاسل الإمدادات العالمية، تتجه مجموعة "السبع" لفرض حظر على عقود الذهب الروسي الجديدة. 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T14:55+0000

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فرص الذهب الروسي بعيدا عن دول مجموعة السبع فرص الذهب الروسي بعيدا عن دول مجموعة السبع

وعلق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على تهديدات الغرب بحظر الذهب الروسي بأنه "إذا فقدت إحدى الأسواق جاذبيتها، فهناك أسواق أخرى".وقال المسؤول الروسي إن "سوق المعادن النفيسة عالمية وكبيرة جدا ومتنوعة للغاية، وكما هو الحال مع جميع السلع الأخرى، إذا فقدت إحدى الأسواق جاذبيتها بسبب قرارات غير مشروعة فيمكن إعادة التوجيه إلى حيث يوجد طلب على السلعة، وأنظمة اقتصادية مناسبة وشرعية".وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يدرس إمكانية فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا، وذلك بعد إعلان كل من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان أنها ستحظر استيراد الذهب الروسي في إطار عقوبات جديدة ضد موسكو.ويستبعد خبراء أن يؤثر حظر مجموعة السبع شراء الذهب على المنتجين في روسيا، التي تعد ثاني أكبر مصدر للذهب في العالم.وأشار إلى أن "بقاء الذهب في روسيا يزيد من احتياطاتها، ويدعم اقتصادها وقد صار الآن يمثل 23 في المئة من احتياطي البنك المركزي".وحول تأثير الحظر على أسواق الذهب العالمية قالت خبيرة الاقتصاد والأوراق المالية، حنان رمسيس، إن "الذهب الروسي لديه أسواق جديدة منها الصين، ومعظم الدول العربية، وشمال أفريقيا، والعديد من الدول شرق أسيا".وأكدت الخبيرة أن "الغرب حظر الذهب لكنه أتاح الفرصة للمعادن الأخرى، لأن حظرها من شأنه التأثير على اقتصاده وسيؤدي إلى توقف مصانعه، والهدف من حظر الذهب هو محاولة تأليب رجال الأعمال الروس على الحكم في محاولة للضغط على الجانب الروسي".وأوضح الخبير أن "حدة هذه العقوبات، وهذه السرعة والتكامل بين أعضاء الناتو وأوروبا وأمريكا وعدد من الدول المؤيدة لها في التوافق على العقوبات هو شكل من أشكال الحرب الاقتصادية في غياب شكل واضح المعالم للنظام الدولي، وإذا استمرت هذه العقوبات ستنعكس سلبا بالضرورة على الاقتصاد العالمي وعلى العلاقات الدولية بجملتها".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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