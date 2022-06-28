عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220628/فلسطينيون-يركبون-الأمواج-باستخدام-ألواح-قديمة-على-شاطئ-بحر-غزة-1064330737.html
فلسطينيون يركبون الأمواج باستخدام ألواح قديمة على شاطئ بحر غزة
فلسطينيون يركبون الأمواج باستخدام ألواح قديمة على شاطئ بحر غزة
يتجمع عدد من الشبان على شاطئ بحر غزة، يجمعهم حب رياضة ركوب الأمواج، للمشاركة في نشاط ينظمه الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T07:02+0000
2022-06-28T07:02+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064327198_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d590da6c3b252b3ef43b2ed8170268e0.jpg
ألواح ركوب الأمواج قليلة في قطاع غزة بسبب الحصار المفروض على القطاع والذي يمنع دخول ألواح جديدة، والموجودة منها قديمة ومهترئة، لكن حب هذه الرياضة يدفع عدد من الشبان إلى ممارستها والمخاطرة باللواح المتوفرة، ويقول خلدون أبو سليم رئيس الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف لوكالة "سبوتنيك": "عدد المشاركين في هذه الرياضة في قطاع غزة يتراوح بين 10 إلى 20، غالبيتهم من الهواة، وهذا النشاط مهم لكي يتم تنظيم سلسلة تدريبات مكثفة لتطوير المستوى، والاستفادة من الأمواج المرتفعة حالياً في شواطئ غزة والتي تلائم هذه الرياضة".الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف يسعى لتحقيق هدف تطوير فريق فلسطيني قادر على المنافسة في البطولات المحلية والعربية والدولية، في الرياضات المائية، ويقول الشاب محمد أبو حصيرة لـ"سبوتنيك": "لقد استمتعت في المشاركة في نشاط ركوب الأمواج، وهذه بداية جديدة لتنظيم تدريبات مختصة تساعدني ورفقائي في تطوير قدراتنا، ومنذ 6 سنوات وأنا أمارس هذه الرياضة ولكن بشكل فردي، لكن هناك مخاطر فمن الممكن التعرض لأضرار جسدية إذا تمت ممارستها بأسلوب خاطئ، لذلك أنا سعيد لوجود اتحاد يرعى هذه الرياضة ويوفر مدربين مختصين، وأتمنى أن يتم توفير ألواح جديدة لكي نمارسها دون مخاطر".وفي ظل نقص الإمكانيات والمعدات اللازمة لهذه الرياضة، يستمر هؤلاء الشبان في ممارسة ركوب الأمواج على أمل توفير بيئة مناسبة للتطور والممارسة الامنة، ويذكر أن الحصار الإسرائيلي، المفروض على قطاع غزة، لأكثر من 15 عاما، أثّر على هذه الرياضة، من خلال منع دخول ألواح التزلّج، أو الشمع المُستخدم لتثبيت الأقدام على الألواح، أو الزي الواقي من برد شتاء وحر الصيف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064327198_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_135e57cc25771bf993742180bcbb1809.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تقارير سبوتنيك

فلسطينيون يركبون الأمواج باستخدام ألواح قديمة على شاطئ بحر غزة

07:02 GMT 28.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيون يركبون الأمواج باستخدام ألواح قديمة على شاطئ بحر غزة
فلسطينيون يركبون الأمواج باستخدام ألواح قديمة على شاطئ بحر غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
يتجمع عدد من الشبان على شاطئ بحر غزة، يجمعهم حب رياضة ركوب الأمواج، للمشاركة في نشاط ينظمه الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى فلسطين لهذه الرياضة التي تشق طريقها على شواطئ بحر القطاع.
ألواح ركوب الأمواج قليلة في قطاع غزة بسبب الحصار المفروض على القطاع والذي يمنع دخول ألواح جديدة، والموجودة منها قديمة ومهترئة، لكن حب هذه الرياضة يدفع عدد من الشبان إلى ممارستها والمخاطرة باللواح المتوفرة، ويقول خلدون أبو سليم رئيس الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف لوكالة "سبوتنيك": "عدد المشاركين في هذه الرياضة في قطاع غزة يتراوح بين 10 إلى 20، غالبيتهم من الهواة، وهذا النشاط مهم لكي يتم تنظيم سلسلة تدريبات مكثفة لتطوير المستوى، والاستفادة من الأمواج المرتفعة حالياً في شواطئ غزة والتي تلائم هذه الرياضة".
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيون يركبون الأمواج باستخدام ألواح قديمة على شاطئ بحر غزة
فلسطينيون يركبون الأمواج باستخدام ألواح قديمة على شاطئ بحر غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
فلسطينيون يركبون الأمواج باستخدام ألواح قديمة على شاطئ بحر غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف يسعى لتحقيق هدف تطوير فريق فلسطيني قادر على المنافسة في البطولات المحلية والعربية والدولية، في الرياضات المائية، ويقول الشاب محمد أبو حصيرة لـ"سبوتنيك": "لقد استمتعت في المشاركة في نشاط ركوب الأمواج، وهذه بداية جديدة لتنظيم تدريبات مختصة تساعدني ورفقائي في تطوير قدراتنا، ومنذ 6 سنوات وأنا أمارس هذه الرياضة ولكن بشكل فردي، لكن هناك مخاطر فمن الممكن التعرض لأضرار جسدية إذا تمت ممارستها بأسلوب خاطئ، لذلك أنا سعيد لوجود اتحاد يرعى هذه الرياضة ويوفر مدربين مختصين، وأتمنى أن يتم توفير ألواح جديدة لكي نمارسها دون مخاطر".
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيون يركبون الأمواج باستخدام ألواح قديمة على شاطئ بحر غزة
فلسطينيون يركبون الأمواج باستخدام ألواح قديمة على شاطئ بحر غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
فلسطينيون يركبون الأمواج باستخدام ألواح قديمة على شاطئ بحر غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي ظل نقص الإمكانيات والمعدات اللازمة لهذه الرياضة، يستمر هؤلاء الشبان في ممارسة ركوب الأمواج على أمل توفير بيئة مناسبة للتطور والممارسة الامنة، ويذكر أن الحصار الإسرائيلي، المفروض على قطاع غزة، لأكثر من 15 عاما، أثّر على هذه الرياضة، من خلال منع دخول ألواح التزلّج، أو الشمع المُستخدم لتثبيت الأقدام على الألواح، أو الزي الواقي من برد شتاء وحر الصيف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала