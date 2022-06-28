https://arabic.sputniknews.com/20220628/قراصنة-ينشرون-بيانات-شخصية-لـ-140-ألف-إسرائيلي-1064346271.html
قراصنة ينشرون بيانات شخصية لـ 140 ألف إسرائيلي
قراصنة ينشرون بيانات شخصية لـ 140 ألف إسرائيلي
نشرت مجموعة "هاكرز" (قراصنة)، اليوم الثلاثاء، بيانات شخصية لنحو 140 ألف إسرائيلي، بعدما اخترقت عددا من المواقع السياحية، بحسب إعلام عبري. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T10:31+0000
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وقالت قناة "كان" الرسمية إن مجموعة "Sharp boys" التي نشطت مؤخرا ضد أهداف إسرائيلية، تزعم أنها اخترقت 4 مواقع شركات سياحية في إسرائيل.وأضافت أن هذه الشركات هي مجموعة فنادق "إسروتيل" وفنادق "دان" و"تريفاجو" و "ميني هوتيل".وأشارت إلى أن القراصنة شنوا أيضا هجوما حجب الخدمة (DDOS) على موقع hotel4u.co.il الخاص بالتعريف وحجز الفنادق في إسرائيل.وبحسب القناة، نشرت المجموعة على قناتها بتليغرام بيانات نحو 140 ألف إسرائيلي تضمنت الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وتفاصيل الحجز الأخرى، إضافة إلى تفاصيل 200 بطاقة ائتمان.كانت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، قد قالت في تقرير نشر العام الماضي، إنها رصدت زيادة كبيرة في حجم ومدى إتقان الهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم وفي إسرائيل.وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الاتهامات بين إسرائيل وإيران بشأن تنفيذ كل منهما هجمات إلكترونية استهدفت الأخرى شملت بما في ذلك أهدافا مدنية وبنى تحتية.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/إسرائيل-تقول-إن-هجوما-إلكترونيا-استهدف-مواقعها-الحكومية-1059911025.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
قراصنة ينشرون بيانات شخصية لـ 140 ألف إسرائيلي
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نشرت مجموعة "هاكرز" (قراصنة)، اليوم الثلاثاء، بيانات شخصية لنحو 140 ألف إسرائيلي، بعدما اخترقت عددا من المواقع السياحية، بحسب إعلام عبري.
وقالت قناة "كان
" الرسمية إن مجموعة "Sharp boys" التي نشطت مؤخرا ضد أهداف إسرائيلية، تزعم أنها اخترقت 4 مواقع شركات سياحية في إسرائيل.
وأضافت أن هذه الشركات هي مجموعة فنادق "إسروتيل" وفنادق "دان" و"تريفاجو" و "ميني هوتيل".
وأشارت إلى أن القراصنة شنوا أيضا هجوما حجب الخدمة (DDOS) على موقع hotel4u.co.il الخاص بالتعريف وحجز الفنادق في إسرائيل.
وبحسب القناة، نشرت المجموعة على قناتها بتليغرام بيانات نحو 140 ألف إسرائيلي تضمنت الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وتفاصيل الحجز الأخرى، إضافة إلى تفاصيل 200 بطاقة ائتمان.
كانت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، قد قالت في تقرير نشر العام الماضي، إنها رصدت زيادة كبيرة في حجم ومدى إتقان الهجمات الإلكترونية
في جميع أنحاء العالم وفي إسرائيل.
وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الاتهامات بين إسرائيل وإيران
بشأن تنفيذ كل منهما هجمات إلكترونية استهدفت الأخرى شملت بما في ذلك أهدافا مدنية وبنى تحتية.