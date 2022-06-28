https://arabic.sputniknews.com/20220628/قطر-نأمل-أن-تؤدي-المحادثات-بين-طهران-وواشنطن-بضيافتنا-إلى-نتائج-إيجابية-1064337788.html

قطر: نأمل أن تؤدي المحادثات بين طهران وواشنطن بضيافتنا إلى نتائج إيجابية

قطر: نأمل أن تؤدي المحادثات بين طهران وواشنطن بضيافتنا إلى نتائج إيجابية

قالت قطر إنها تأمل أن تؤدي المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، والتي تستضيفها، للمساهمة في إعادة إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي، وهو الاتفاق الذي... 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T09:07+0000

2022-06-28T09:07+0000

2022-06-28T09:07+0000

العالم العربي

قطر

إيران

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، "ترحب قطر باستضافة جولة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأسبوع الجاري تحت رعاية منسق الاتحاد الأوروبي".وتابع البيان، "تجدد وزارة الخارجية التأكيد على استعداد قطر التام لتهيئة المناخ المساعد للأطراف على إجراء حوار ناجح".وأعرب عن "أمل قطر في أن تنتهي جولة المحادثات بنتائج إيجابية تسهم في إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015، بما يسهم في الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ويفتح آفاقا أرحب للتعاون الإقليمي والحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وصل كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني​، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث من المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماع خاص بمفاوضات إحیاء الاتفاق النووي في العاصمة القطرية بمشارکة وفود من إيران والولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة إسنا.وأعلنت إيران في وقت سابق، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.

https://arabic.sputniknews.com/20220628/السفارة-الإيرانية-في-قطر-نرحب-بوصول-باقري-وفريق-التفاوض-المحترم-لبلدنا-إلى-الدوحة-1064331161.html

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