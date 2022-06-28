كاتب سعودي يثير جدلا وانتقادات واسعة بتأييده "حرية المثلي في ممارسته"
16:43 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 16:48 GMT 28.06.2022)
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeالشرطة السعودية، مكة، السعودية
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
صنع الكاتب السعودي تركي الحمد، موجة من الجدل على وسائل التواصل بعد تغريدة عن المثليين، اعتبرها العديد من المعلقين مخالفة لموقف السعودية.
وقال الحمد عبر "تويتر": "أن يكون الشخص شاذا (مثليا)، لسبب جيني أو تربوي أو خلاف ذلك، أمر خاص به وبسلوكه، وهو حر في ممارسته طالما لم يستفز الآخرين أو يفرضه عليهم"، لكنه رفض إعلان زواج المثليين من بعضهم أو السماح لهم بتبنّي الأطفال".
أن يكون الشخص شاذا (مثليا)،لسبب جيني أو تربوي أو خلاف ذلك،أمر خاص به وبسلوكه،وهو حر في ممارسته طالما لم يستفز الآخرين أو يفرضه عليهم.ولكن أن يكون للمثلي حق الزواج العلني وتبني الأطفال ونحو ذلك،فهذا أمر مرفوض تماما وذلك لمصلحة الطفل الذي لا أدري كيف ينشأ دون أم حقيقية وأسرة حقيقية— تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) June 27, 2022
وعارض العديد من مستخدمي "تويتر" هذه التغريدة، فمنهم من اعتبرها "شذوذا فكريا أخطر من الشذوذ الجنسي" ومنهم من طالب بمحاسبته لكونه خالف التوجه العام للدولة، ومنهم من قال إن صاحب مثل هذا الفكر "غير سوي فطريا (..) كفانا انهزاما".
كان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي شدد "على ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها والتي تتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء".