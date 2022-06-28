كتيبة "أحمد قاديروف" تمشط جمهورية لوغانسك الشعبية

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مقاتل من كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الشيشان الروسية يعرض شيفرون (شارة لرتبة عسكرية) تم العثور عليه أثناء تمشيط منجم كاربونيت في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022