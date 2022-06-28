كتيبة "أحمد قاديروف" تمشط جمهورية لوغانسك الشعبية
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" عملية تمشيط دقيقة في مناطق متفرقة من جمهورية لوغانسك الشعبية، من قبل قوات كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف"، التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الشيشان الروسية.
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور
مقاتل من كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الشيشان الروسية يعرض شيفرون (شارة لرتبة عسكرية) تم العثور عليه أثناء تمشيط منجم كاربونيت في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
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مقاتل من كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الشيشان الروسية يعرض شيفرون (شارة لرتبة عسكرية) تم العثور عليه أثناء تمشيط منجم كاربونيت في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورالعثور على لغم مزروع في أحد شوارع كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
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العثور على لغم مزروع في أحد شوارع كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء تمشيط منجم كاربونيت، في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
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أحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء تمشيط منجم كاربونيت، في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، يأكل التوت أثناء تمشيط قرية زولوتويه -2 ومنجم كاربونيت، في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
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أحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، يأكل التوت أثناء تمشيط قرية زولوتويه -2 ومنجم كاربونيت، في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورتمشيط منجم كاربونيت، في قرية زولوتويه-2، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
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تمشيط منجم كاربونيت، في قرية زولوتويه-2، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورموقع الوحدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي اكتشفه عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء تمشيط منجم كاربونيت، في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
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موقع الوحدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي اكتشفه عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء تمشيط منجم كاربونيت، في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصوركتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان تعثر على قذائف بولندية الصنع، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
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كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان تعثر على قذائف بولندية الصنع، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورقائد كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
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قائد كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورعناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
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عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان يعطي زجاجة مياه لجندي أوكراني أسير، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
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أحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان يعطي زجاجة مياه لجندي أوكراني أسير، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، يقف بجوار كنيسة "القديس جورج" تضررت بفعل القصف الأوكراني، وذلك أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
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أحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، يقف بجوار كنيسة "القديس جورج" تضررت بفعل القصف الأوكراني، وذلك أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورقوات كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
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قوات كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022