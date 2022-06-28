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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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كتيبة "أحمد قاديروف" تمشط جمهورية لوغانسك الشعبية
كتيبة "أحمد قاديروف" تمشط جمهورية لوغانسك الشعبية
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" عملية تمشيط دقيقة في مناطق متفرقة من جمهورية لوغانسك الشعبية، من قبل قوات كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية

كتيبة "أحمد قاديروف" تمشط جمهورية لوغانسك الشعبية

12:33 GMT 28.06.2022
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تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" عملية تمشيط دقيقة في مناطق متفرقة من جمهورية لوغانسك الشعبية، من قبل قوات كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف"، التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الشيشان الروسية.
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور

مقاتل من كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الشيشان الروسية يعرض شيفرون (شارة لرتبة عسكرية) تم العثور عليه أثناء تمشيط منجم كاربونيت في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022

مقاتل من كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم &quot;بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف&quot; من وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الشيشان الروسية يعرض شيفرون (شارة لرتبة عسكرية) تم العثور عليه أثناء تمشيط منجم كاربونيت في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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مقاتل من كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الشيشان الروسية يعرض شيفرون (شارة لرتبة عسكرية) تم العثور عليه أثناء تمشيط منجم كاربونيت في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022

© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورالعثور على لغم مزروع في أحد شوارع كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
العثور على لغم مزروع في أحد شوارع كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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العثور على لغم مزروع في أحد شوارع كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء تمشيط منجم كاربونيت، في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
أحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء تمشيط منجم كاربونيت، في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء تمشيط منجم كاربونيت، في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، يأكل التوت أثناء تمشيط قرية زولوتويه -2 ومنجم كاربونيت، في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
أحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، يأكل التوت أثناء تمشيط قرية زولوتويه -2 ومنجم كاربونيت، في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، يأكل التوت أثناء تمشيط قرية زولوتويه -2 ومنجم كاربونيت، في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورتمشيط منجم كاربونيت، في قرية زولوتويه-2، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
تمشيط منجم كاربونيت، في قرية زولوتويه-2، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Antonyuk
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تمشيط منجم كاربونيت، في قرية زولوتويه-2، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورموقع الوحدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي اكتشفه عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء تمشيط منجم كاربونيت، في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
موقع الوحدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي اكتشفه عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء تمشيط منجم كاربونيت، في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Antonyuk
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موقع الوحدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي اكتشفه عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء تمشيط منجم كاربونيت، في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصوركتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان تعثر على قذائف بولندية الصنع، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان تعثر على قذائف بولندية الصنع، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Antonyuk
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كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان تعثر على قذائف بولندية الصنع، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورقائد كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
قائد كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قائد كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورعناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Antonyuk
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عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان يعطي زجاجة مياه لجندي أوكراني أسير، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
أحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان يعطي زجاجة مياه لجندي أوكراني أسير، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان يعطي زجاجة مياه لجندي أوكراني أسير، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، يقف بجوار كنيسة "القديس جورج" تضررت بفعل القصف الأوكراني، وذلك أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
أحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، يقف بجوار كنيسة القديس جورج تضررت بفعل القصف الأوكراني، وذلك أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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الذهاب إلى بنك الصور
أحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، يقف بجوار كنيسة "القديس جورج" تضررت بفعل القصف الأوكراني، وذلك أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورقوات كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
قوات كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قوات كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
اقرأ المزيد - رفد القوات المسلحة بمزيد من الكتائب المتكونة من أبناء الشيشان
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