https://arabic.sputniknews.com/20220628/كندا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-جديدة-لكييف-من-خلال-صندوق-النقد-1064375998.html

كندا تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لكييف من خلال صندوق النقد

كندا تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لكييف من خلال صندوق النقد

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده خصصت 350 مليون دولار كندي (272 مليون دولار أمريكي) في حزمة جديدة من المساعدات المالية والإنسانية... 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T16:40+0000

2022-06-28T16:40+0000

2022-06-28T16:40+0000

أخبار كندا

أخبار أوكرانيا

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أوتاوا - سبوتنيك. وذكر ترودو في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا: "لمواصلة دعم أوكرانيا، ستقدم كندا قرضا بقيمة 200 مليون دولار للحكومة الأوكرانية للمساعدة في تلبية احتياجات السيولة العاجلة، وسنستثمر أيضا أكثر من 150 مليون دولار في التنمية الإنسانية الجديدة".وأوضح أن كييف ستتسلم 200 مليون دولار كندي كقرض من خلال صندوق النقد الدولي، و150 مليون دولار كندي أخرى من صناديق التنمية الإنسانية، والتي ستستخدم من بين أمور أخرى، في توفير حلول زراعية من خلال بناء وحدات تخزين حبوب جديدة في أوكرانيا.جاء هذا الإعلان مع اختتام قمة مجموعة "السبع" اجتماعها في ألمانيا، حيث تحدث القادة عن عقوبات جديدة على روسيا وسبل زيادة المساعدات لأوكرانيا.في يونيو/ حزيران، قدمت كندا قرضا بقيمة مليار دولار كندي من خلال حساب يديره صندوق النقد الدولي لأوكرانيا، والذي وعدت به في ميزانيتها لعام 2022. وفي الشهر ذاته، خصصت 9 ملايين دولار كندي لصيانة مدافع الهاوتزر "إم 777" التي أرسلتها إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام.

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