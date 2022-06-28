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https://arabic.sputniknews.com/20220628/كوريا-الجنوبية-تسعى-لتعزيز-علاقتها-مع-الناتو-1064355699.html
كوريا الجنوبية تسعى لتعزيز علاقتها مع الناتو
كوريا الجنوبية تسعى لتعزيز علاقتها مع الناتو
تعتزم كوريا الجنوبية تعزيز علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T11:57+0000
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الناتو
كوريا الجنوبية
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وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يخطط الرئيس الكوري يون سيوك يول لزيادة التعاون مع الناتو، بعد أن حضر قمته الأخيرة. وقال النائب الأول لمستشار الأمن الوطني، كيم تيه- هيو إن كوريا الجنوبية تسعى لتوسيع علاقاتها مع الناتو بعد قمة مدريد بشركة استراتيجية مصممة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتم دعوة كوريا الجنوبية إلى مؤتمر التحالف العسكري كدولة شريكة إلى جانب اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.
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الناتو, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تسعى لتعزيز علاقتها مع الناتو

11:57 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 11:59 GMT 28.06.2022)
© AFP 2022 / South Korean Defence Ministryهذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية.
هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / South Korean Defence Ministry
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تعتزم كوريا الجنوبية تعزيز علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي.
وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يخطط الرئيس الكوري يون سيوك يول لزيادة التعاون مع الناتو، بعد أن حضر قمته الأخيرة.
وقال النائب الأول لمستشار الأمن الوطني، كيم تيه- هيو إن كوريا الجنوبية تسعى لتوسيع علاقاتها مع الناتو بعد قمة مدريد بشركة استراتيجية مصممة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتم دعوة كوريا الجنوبية إلى مؤتمر التحالف العسكري كدولة شريكة إلى جانب اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.
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