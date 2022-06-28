https://arabic.sputniknews.com/20220628/كوريا-الجنوبية-تسعى-لتعزيز-علاقتها-مع-الناتو-1064355699.html
كوريا الجنوبية تسعى لتعزيز علاقتها مع الناتو
كوريا الجنوبية تسعى لتعزيز علاقتها مع الناتو
تعتزم كوريا الجنوبية تعزيز علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T11:57+0000
2022-06-28T11:57+0000
2022-06-28T11:59+0000
الناتو
كوريا الجنوبية
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وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يخطط الرئيس الكوري يون سيوك يول لزيادة التعاون مع الناتو، بعد أن حضر قمته الأخيرة. وقال النائب الأول لمستشار الأمن الوطني، كيم تيه- هيو إن كوريا الجنوبية تسعى لتوسيع علاقاتها مع الناتو بعد قمة مدريد بشركة استراتيجية مصممة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتم دعوة كوريا الجنوبية إلى مؤتمر التحالف العسكري كدولة شريكة إلى جانب اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تسعى لتعزيز علاقتها مع الناتو
11:57 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 11:59 GMT 28.06.2022) تابعنا عبر
تعتزم كوريا الجنوبية تعزيز علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي.
وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية
يخطط الرئيس الكوري يون سيوك يول لزيادة التعاون مع الناتو، بعد أن حضر قمته الأخيرة.
وقال النائب الأول لمستشار الأمن الوطني، كيم تيه- هيو إن كوريا الجنوبية تسعى لتوسيع علاقاتها مع الناتو بعد قمة مدريد بشركة استراتيجية مصممة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتم دعوة كوريا الجنوبية إلى مؤتمر التحالف العسكري كدولة شريكة إلى جانب اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.