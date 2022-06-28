عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/لافروف-كلما-زاد-الغرب-مد-كييف-بالأسلحة-طالت-مدة-الصراع-1064358244.html
لافروف: كلما زاد الغرب مد كييف بالأسلحة طالت مدة الصراع
لافروف: كلما زاد الغرب مد كييف بالأسلحة طالت مدة الصراع
علق وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، على خطط الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي، قائلا إنه كلما زاد الغرب من مد كييف بالأسلحة،... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T12:33+0000
2022-06-28T12:54+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064082769_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_f94e9e6dc8de32c036aac4f2a184d2b6.jpg
كما أكد لافروف أن التصريحات الغربية حول عدم جواز قيام المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في هذه المرحلة هي مظهر من مظاهر الفصام.وأشار لافروف إلى أنه سيكون لخطط الولايات المتحدة حول توريد أنظمة الدفاع الجوي المتوسطة والطويلة المدى لأوكرانيا نتائج عكسية وضارة.وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "يجري تنفيذ هذه الخطط [خطط تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخي] على خلفية التصريحات الصاخبة حول عدم جواز تحقيق السلام بشروط روسية، حول عدم جواز بدء مفاوضات السلام إلى أن تحقق أوكرانيا نقطة تحول حاسمة في العمليات العسكرية".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/لافروف-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يطيل-أمد-أزمة-الحبوب-بتصرفاته-1064127622.html
https://arabic.sputniknews.com/20220623/لافروف-أسهل-طريقة-لتصدير-الحبوب-الأوكرانية-هي-عبر-بيلاروسيا-1064127257.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064082769_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_0632aff66c76066e0810e3d5ec13b326.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

لافروف: كلما زاد الغرب مد كييف بالأسلحة طالت مدة الصراع

12:33 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 12:54 GMT 28.06.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
علق وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، على خطط الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي، قائلا إنه كلما زاد الغرب من مد كييف بالأسلحة، طالت مدة الصراع.
كما أكد لافروف أن التصريحات الغربية حول عدم جواز قيام المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في هذه المرحلة هي مظهر من مظاهر الفصام.
وأشار لافروف إلى أنه سيكون لخطط الولايات المتحدة حول توريد أنظمة الدفاع الجوي المتوسطة والطويلة المدى لأوكرانيا نتائج عكسية وضارة.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "يجري تنفيذ هذه الخطط [خطط تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخي] على خلفية التصريحات الصاخبة حول عدم جواز تحقيق السلام بشروط روسية، حول عدم جواز بدء مفاوضات السلام إلى أن تحقق أوكرانيا نقطة تحول حاسمة في العمليات العسكرية".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
لافروف: الأمين العام للأمم المتحدة يطيل أمد أزمة الحبوب بتصرفاته
23 يونيو, 20:47 GMT
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
لافروف: أسهل طريقة لتصدير الحبوب الأوكرانية هي عبر بيلاروسيا
23 يونيو, 20:33 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала