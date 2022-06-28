https://arabic.sputniknews.com/20220628/لبنان-ينفي-الرواية-المتداولة-بشأن-أوضاع-البعثات-الدبلوماسية-في-الخارج-1064371219.html
لبنان ينفي "الرواية المتداولة" بشأن أوضاع البعثات الدبلوماسية في الخارج
لبنان ينفي "الرواية المتداولة" بشأن أوضاع البعثات الدبلوماسية في الخارج
أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا للرد على ما وصفته بـ"رواية متداولة" حول عدم الاكتراث لأوضاع البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T15:02+0000
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وأكدت الوزارة ما ورد في بيان أصدره مجلس الوزراء اللبناني، اليوم، والذي ينفي كلاما منسوبا إلى نجيب ميقاتي يتناول أوضاع الدبلوماسيين في وزارة الخارجية، ومنهم الموجودون في السفارات والبعثات اللبنانية في الخارج، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وشددت "عزمها على متابعة موضوع تسديد مستحقات الدبلوماسيين والنفقات التشغيلية للبعثات اللبنانية في الخارج بالتعاون والتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية ومصرف لبنان".وأعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن أملها أن "يتحلى الدبلوماسيين بالصبر كما عهدناهم دائما نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، ولن تألو الوزارة جهدا لتحصيل حقوقهم المشروعة بالسرعة المرجوة، كما دأبت سابقا بالعمل بإيجابية وتشاركية مع كافة المعنيين لتخطي الصعوبات المالية".
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لبنان ينفي "الرواية المتداولة" بشأن أوضاع البعثات الدبلوماسية في الخارج
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أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا للرد على ما وصفته بـ"رواية متداولة" حول عدم الاكتراث لأوضاع البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج ومعاناتهم نتيجة التأخير الحاصل بسبب الظروف المالية القاهرة في تحويل رواتب الدبلوماسيين من مصرف لبنان.
وأكدت الوزارة ما ورد في بيان أصدره مجلس الوزراء اللبناني، اليوم، والذي ينفي كلاما منسوبا إلى نجيب ميقاتي يتناول أوضاع الدبلوماسيين في وزارة الخارجية، ومنهم الموجودون في السفارات والبعثات اللبنانية في الخارج، وفقا لصحيفة "النهار"
اللبنانية.
وشددت "عزمها على متابعة موضوع تسديد مستحقات الدبلوماسيين والنفقات التشغيلية للبعثات اللبنانية في الخارج بالتعاون والتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية ومصرف لبنان".
وأعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن أملها أن "يتحلى الدبلوماسيين بالصبر كما عهدناهم دائما نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، ولن تألو الوزارة جهدا لتحصيل حقوقهم المشروعة بالسرعة المرجوة، كما دأبت سابقا بالعمل بإيجابية وتشاركية مع كافة المعنيين لتخطي الصعوبات المالية".