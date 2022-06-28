https://arabic.sputniknews.com/20220628/لجنة-الإفراجات-المبكرة-بسجن-الرملة-الإسرائيلي-ترفض-طلب-الإفراج-المبكر-عن-الفلسطيني-أحمد-مناصرة-1064365088.html
لجنة الإفراجات المبكرة بسجن الرملة الإسرائيلي ترفض طلب الإفراج المبكر عن الفلسطيني أحمد مناصرة
لجنة الإفراجات المبكرة بسجن الرملة الإسرائيلي ترفض طلب الإفراج المبكر عن الفلسطيني أحمد مناصرة
رفضت لجنة الإفراجات المبكرة في سجن الرملة (سجن أيالون)، اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج المُبكر عن المعتقل الفلسطيني، أحمد مناصرة، الذي يعاني من تدهور في وضعه... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T14:02+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال محامي لجنة الدفاع عن مناصرة، خالد زبارقة، في بيان: "لجنة الإفراج المبكر رفضت بحث الطلب، الذي تقدم به طاقم الدفاع، جراء التدهور الخطير الذي طرأ على الوضع الصحي والنفسي له؛ بدعوى أن ملفه تم تصنيفه ضمن قانون الإرهاب".وكان طاقم الدفاع قدم طلبا للنظر في قضية المعتقل المقدسي، أحمد مناصرة، حيث يواجه ظروفًا صحية ونفسية صعبة، بعد التحقيقات الطويلة والقاسية، التي خاضها منذ كان يبلغ 13 عاما عند اعتقاله، يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015.وتواجد في قاعة المحكمة داخل سجن الرملة طاقم الدفاع المكوّن من المحامية الإسرائيلية ليئا تسيمل، والمحامي زبارقة؛ فيما منعت السلطات المتضامنين والأقارب من دخول قاعة المحكمة.ويعالج مناصرة في مستشفى سجن الرملة، على خلفية تدهور أوضاعه الصحية والنفسية الصعبة.وبحسب الحملة العالمية لحرية أحمد مناصرة، فإن مصلحة السجون "تتبع الإهمال الطبي المتعمد تجاه مناصرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220522/إسرائيل-تعاقب-أسرى-سجن-جلبوع-الذين-حالوا-الهرب-بـ5-سنوات-إضافية-وغرامة-5000-شيكل-1062542761.html
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لجنة الإفراجات المبكرة بسجن الرملة الإسرائيلي ترفض طلب الإفراج المبكر عن الفلسطيني أحمد مناصرة
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رفضت لجنة الإفراجات المبكرة في سجن الرملة (سجن أيالون)، اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج المُبكر عن المعتقل الفلسطيني، أحمد مناصرة، الذي يعاني من تدهور في وضعه الصحي.
رام الله - سبوتنيك. وقال محامي لجنة الدفاع عن مناصرة، خالد زبارقة، في بيان: "لجنة الإفراج المبكر رفضت بحث الطلب، الذي تقدم به طاقم الدفاع، جراء التدهور الخطير الذي طرأ على الوضع الصحي والنفسي له؛ بدعوى أن ملفه تم تصنيفه ضمن قانون الإرهاب".
وكان طاقم الدفاع قدم طلبا للنظر في قضية المعتقل المقدسي، أحمد مناصرة، حيث يواجه ظروفًا صحية ونفسية صعبة، بعد التحقيقات الطويلة والقاسية، التي خاضها منذ كان يبلغ 13 عاما عند اعتقاله، يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015.
وتواجد في قاعة المحكمة داخل سجن الرملة طاقم الدفاع المكوّن من المحامية الإسرائيلية ليئا تسيمل، والمحامي زبارقة؛ فيما منعت السلطات المتضامنين والأقارب من دخول قاعة المحكمة.
ويعالج مناصرة في مستشفى سجن الرملة، على خلفية تدهور أوضاعه الصحية والنفسية الصعبة.
وبحسب الحملة العالمية لحرية أحمد مناصرة، فإن مصلحة السجون "تتبع الإهمال الطبي المتعمد تجاه مناصرة".