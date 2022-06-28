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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/لوغانسك-لأول-مرة-أوكرانيا-تقصف-مناطقنا-باستخدام-مدافع-أمريكية-1064331531.html
لوغانسك: لأول مرة.. أوكرانيا تقصف مناطقنا باستخدام مدافع أمريكية
لوغانسك: لأول مرة.. أوكرانيا تقصف مناطقنا باستخدام مدافع أمريكية
أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، صباح اليوم الثلاثاء، أن المدفعية الأوكرانية استخدمت للمرة الأولى مدافع "هيمارز" الأمريكية خلال قصفها للأهداف... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T07:34+0000
2022-06-28T07:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأصدر المركز المشترك لتنسيق وقف إطلاق النار في دونيتسك بيانا جاء فيه: " قامت قوات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بقصف المواقع المدنية بأسلحة جديدة استخدمت لاول مرة".وأضاف البيان: "لقد تم رصد قذائف مدفعية تستخدم لأول وهي أمريكية الصنع، وتعود هذه القذائف إلى مدفعيات من طراز "هيمارز إم 142"، حيث سقطت بعض القذائف في بلدة بيريفالسك".وكان وزير الدفاع الروسي، قد أعلن في 7 يونيو/حزيران الجاري، تحرير97 في المئة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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لوغانسك: لأول مرة.. أوكرانيا تقصف مناطقنا باستخدام مدافع أمريكية

07:34 GMT 28.06.2022
© Sputnik . Gennady Dubovoy / الذهاب إلى بنك الصورمباني سكنية مدمرة في محاور لوغانسك خلال القتال الضاري
مباني سكنية مدمرة في محاور لوغانسك خلال القتال الضاري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik . Gennady Dubovoy
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أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، صباح اليوم الثلاثاء، أن المدفعية الأوكرانية استخدمت للمرة الأولى مدافع "هيمارز" الأمريكية خلال قصفها للأهداف المدنية.
وأصدر المركز المشترك لتنسيق وقف إطلاق النار في دونيتسك بيانا جاء فيه: " قامت قوات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بقصف المواقع المدنية بأسلحة جديدة استخدمت لاول مرة".
وأضاف البيان: "لقد تم رصد قذائف مدفعية تستخدم لأول وهي أمريكية الصنع، وتعود هذه القذائف إلى مدفعيات من طراز "هيمارز إم 142"، حيث سقطت بعض القذائف في بلدة بيريفالسك".
وكان وزير الدفاع الروسي، قد أعلن في 7 يونيو/حزيران الجاري، تحرير97 في المئة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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