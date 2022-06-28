https://arabic.sputniknews.com/20220628/لوغانسك-لأول-مرة-أوكرانيا-تقصف-مناطقنا-باستخدام-مدافع-أمريكية-1064331531.html
لوغانسك: لأول مرة.. أوكرانيا تقصف مناطقنا باستخدام مدافع أمريكية
لوغانسك: لأول مرة.. أوكرانيا تقصف مناطقنا باستخدام مدافع أمريكية
أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، صباح اليوم الثلاثاء، أن المدفعية الأوكرانية استخدمت للمرة الأولى مدافع "هيمارز" الأمريكية خلال قصفها للأهداف... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T07:34+0000
2022-06-28T07:34+0000
2022-06-28T07:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأصدر المركز المشترك لتنسيق وقف إطلاق النار في دونيتسك بيانا جاء فيه: " قامت قوات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بقصف المواقع المدنية بأسلحة جديدة استخدمت لاول مرة".وأضاف البيان: "لقد تم رصد قذائف مدفعية تستخدم لأول وهي أمريكية الصنع، وتعود هذه القذائف إلى مدفعيات من طراز "هيمارز إم 142"، حيث سقطت بعض القذائف في بلدة بيريفالسك".وكان وزير الدفاع الروسي، قد أعلن في 7 يونيو/حزيران الجاري، تحرير97 في المئة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوغانسك: لأول مرة.. أوكرانيا تقصف مناطقنا باستخدام مدافع أمريكية
تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، صباح اليوم الثلاثاء، أن المدفعية الأوكرانية استخدمت للمرة الأولى مدافع "هيمارز" الأمريكية خلال قصفها للأهداف المدنية.
وأصدر المركز المشترك لتنسيق وقف إطلاق النار في دونيتسك بيانا جاء فيه: " قامت قوات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بقصف المواقع المدنية بأسلحة جديدة استخدمت لاول مرة".
وأضاف البيان: "لقد تم رصد قذائف مدفعية تستخدم لأول وهي أمريكية الصنع، وتعود هذه القذائف إلى مدفعيات من طراز "هيمارز إم 142"، حيث سقطت بعض القذائف في بلدة بيريفالسك".
وكان وزير الدفاع الروسي، قد أعلن في 7 يونيو/حزيران الجاري، تحرير97 في المئة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.