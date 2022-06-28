https://arabic.sputniknews.com/20220628/ماكرون-يرفض-مقترح-زيلينسكي-بوصف-روسيا-راعية-للإرهاب--ويؤيد-وضع-سقف-لسعر-الغاز-الروسي-1064358084.html

ماكرون يرفض مقترح زيلينسكي بوصف روسيا "راعية للإرهاب" ويؤيد وضع "سقف لسعر الغاز الروسي"

ماكرون يرفض مقترح زيلينسكي بوصف روسيا "راعية للإرهاب" ويؤيد وضع "سقف لسعر الغاز الروسي"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، دعمه عملية "تحديد سقف سعر" للغاز الروسي، مشيرا إلى أن مناقشة هذا الموضوع ستستمر لأسابيع مقبلة مشددا على أن... 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T12:44+0000

2022-06-28T12:44+0000

2022-06-28T12:44+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

العالم

الناتو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1064286893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d94a28fd18a0d9e735031818abaf6535.jpg

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقد عقب قمة مجموعة السبع، إن "المسألة الثانية التي يجب علينا المضي قدما فيها هي أن نفعل الشيء نفسه (وضع حد للسعر) مع الغاز الروسي، وهذا أسهل لأنه يمر عبر خطوط الأنابيب ... أنا أؤيد هذا (المقترح) كثيرا. نحتاج إلى نقاش هذه المسألة"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، يؤيد ذلك أيضا، أي أن هناك العديد منا (يدعم ذلك). وسنواصل النقاش بشأن هذا الموضوع في الأسابيع المقبلة".وشدد ماكرون على أن جميع الحلفاء يلتزمون "بالخط نفسه" حول تزويد أوكرانيا بالأسلحة، لكن للدفاع وليس للهجوم، وقال:ورفض الرئيس الفرنسي دعوات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإعلان روسيا دولة "راعية للإرهاب"، مؤكدا رفض هذه الدعوة وأنه لا يشاركه "مثل هذه المنهجية".بين ماكرون أن بلاده "ستواصل توريد الأسلحة في الأشهر المقبلة"، مشيرا إلى خطط باريس لإرسال ستة مدافع قصيرة ذاتية الحركة في المستقبل القريب، بالإضافة إلى 12 مدفعا تم تسليمها في وقت سابق.قال الرئيس الفرنسي إن الاتحاد الأوروبي سيدعو دولا من "أيسلندا إلى أوكرانيا" للمشاركة في المجتمع السياسي الأوروبي المستقبلي، لكن روسيا لن تكون من بينها، على حد زعمه.ووفقا لماكرون، سيتم إرسال دعوات إلى أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والدول التي تطمح بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي غادرت الاتحاد، وكذلك دول الشراكة الشرقية، والتي تشمل جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة. في الوقت نفسه، أكد ماكرون أن حدود المجتمع السياسي الأوروبي المستقبلي المقترح في الشرق "ستمر على طول حدود أوكرانيا ومولدوفا"، باستثناء روسيا.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

https://arabic.sputniknews.com/20220628/الكرملين-وضع-مجموعة-الـ7-سقف-على-سعر-الغاز-الروسي-هو-موضوع-مفاوضات-مع-شركة-غازبروم-1064346798.html

https://arabic.sputniknews.com/20220620/بلومبرغ-روسيا-تشد-قبضتها-على-الاتحاد-الأوروبي-1063910317.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, العالم, الناتو