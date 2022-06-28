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محكمة إماراتية تلغي حكم إعدام صادر بحق مواطنة إسرائيلية
محكمة إماراتية تلغي حكم إعدام صادر بحق مواطنة إسرائيلية
ألغت محكمة إماراتية في مدينة أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق مواطنة إسرائيلية ضبطت في البلاد وبحوزتها نصف كيلوغرام من الكوكايين. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T13:16+0000
2022-06-28T13:16+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن محكمة الاستئناف في أبو ظبي ألغت الحكم الصادر بحق فداء كيوان (43 عاما)، إسرائيلية من أصول عربية، تسكن مدينة حيفا (شمال).وأضافت الصحيفة أن كيوان محتجزة في الإمارات منذ مارس/آذار من العام الماضي، بعدما عثرت أجهزة الأمن المحلية في شقتها على كمية كبيرة من المخدرات. وفي أبريل/نيسان، حُكم عليها بالإعدام.وأشارت الصحيفة إلى أن جرائم المخدرات تعتبر في دولة الإمارات العربية المتحدة خطيرة بشكل خاص - ومن المعتاد تشديد الحد الأدنى للعقوبة.ومنذ توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، في سبتمبر/أيلول 2020، وتوافد الإسرائيليين إلى دبي وأبو ظبي للسياحة والأعمال، تورط عدد من الإسرائيليين في عدة قضايا تهريب مخدرات إلى البلد الخليجي.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

محكمة إماراتية تلغي حكم إعدام صادر بحق مواطنة إسرائيلية

13:16 GMT 28.06.2022
© Sputnikمدينة أبو ظبي
مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
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ألغت محكمة إماراتية في مدينة أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق مواطنة إسرائيلية ضبطت في البلاد وبحوزتها نصف كيلوغرام من الكوكايين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن محكمة الاستئناف في أبو ظبي ألغت الحكم الصادر بحق فداء كيوان (43 عاما)، إسرائيلية من أصول عربية، تسكن مدينة حيفا (شمال).
وأضافت الصحيفة أن كيوان محتجزة في الإمارات منذ مارس/آذار من العام الماضي، بعدما عثرت أجهزة الأمن المحلية في شقتها على كمية كبيرة من المخدرات. وفي أبريل/نيسان، حُكم عليها بالإعدام.
وأشارت الصحيفة إلى أن جرائم المخدرات تعتبر في دولة الإمارات العربية المتحدة خطيرة بشكل خاص - ومن المعتاد تشديد الحد الأدنى للعقوبة.
ومنذ توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، في سبتمبر/أيلول 2020، وتوافد الإسرائيليين إلى دبي وأبو ظبي للسياحة والأعمال، تورط عدد من الإسرائيليين في عدة قضايا تهريب مخدرات إلى البلد الخليجي.
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