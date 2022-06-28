https://arabic.sputniknews.com/20220628/مدير-روسكوسموس-الناتو-يمد-الجيش-الأوكراني-بالبيانات-من-خلال-مشغلين-خاصين-للأقمار-الصناعية-1064347491.html

مدير "روسكوسموس": الناتو يمد الجيش الأوكراني بالبيانات من خلال مشغلين خاصين للأقمار الصناعية

مدير "روسكوسموس": الناتو يمد الجيش الأوكراني بالبيانات من خلال مشغلين خاصين للأقمار الصناعية

قال المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، إن مشغلي الأقمار الصناعية الغربيين الخاصين يقومون بإنشاء بيانات لحلف الناتو، والتي يتم... 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T11:06+0000

2022-06-28T11:06+0000

2022-06-28T11:06+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

دميتري روغوزين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1050334541_108:0:1393:723_1920x0_80_0_0_82cfe529a25f0ef9a52a5e7ceccf4341.jpg

وأضاف روغوزين لـ "سبوتنيك": "المعلومات المتاحة من مصادر متنوعة، لسنا ملزمين بالكشف عنها، لكن يمكنني القول إن جميع الشركات الخاصة الرائدة، مثل شركة "ماكسر" للأقمار الاصطناعية ، تعمل الآن حصريا على تكوين سحابة بيانات ينقلها حلف الناتو للقوات المسلحة الأوكرانية".يذكر أن مراسلو وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر، قي وقت سابق، إلى أن الأقمار الصناعية التجارية الأمريكية صورت منطقة البحر الأسود، حيث توجد منصات الحفر "تشيرنومور نفط غاز"، قبل أسبوع من استهداف القوات الأوكرانية لمنشأة في شبه جزيرة القرم.وبحسب المراسلين: "صورت الأقمار الصناعية "ورلدفيو-1"، "ورلدفيو-2"، ورلدفيو-3"، المنطقة التي توجد فيها منصات الحفر، في 11 و13 و14 يونيو/حزيران على التوالي".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220620/مصدر-لـسبوتنيك-أقمار-صناعية-أمريكية-صورت-منطقة-منصات-الحفر-في-البحر-الأسود-قبل-أسبوع-من-استهدافها-1063912567.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, دميتري روغوزين