https://arabic.sputniknews.com/20220628/مزارع-إندونيسي-يمسك-تمساحا-ضخما-بأدوات-بسيطة-فيديو-1064369427.html
مزارع إندونيسي يمسك تمساحا ضخما بأدوات بسيطة... فيديو
مزارع إندونيسي يمسك تمساحا ضخما بأدوات بسيطة... فيديو
تمكن مزارع إندونيسي من الإمساك بتمساح ضخم باستخدام أدوات بسيطة بعدما أثار الرعب بين سكان القرية على مدى أيام. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T14:50+0000
2022-06-28T14:50+0000
2022-06-28T14:51+0000
منوعات
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ويصل طول التمساح إلى 4.3 متر وكان يتجول في شوارع القرية الإندونيسية لعدة أيام قبل أن يتم السيطرة عليه، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من عملية الإمساك بالتمساح، التي تمت بواسطة مجموعة من الحبال.ووصف البعض ما قام به المزارع الإندونيسي بمساعدة أحد أبنائه بالعمل البطولي، حيث أن وجود التمساح في القرية حرم المزارعين من الذهاب إلى حقولهم خوفا من تعرض حياتهم للخطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/تمساح-يثير-الذعر-في-إحدى-المحافظات-المصرية-1062541117.html
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سبوتنيك عربي
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منوعات
مزارع إندونيسي يمسك تمساحا ضخما بأدوات بسيطة... فيديو
14:50 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 14:51 GMT 28.06.2022) تابعنا عبر
تمكن مزارع إندونيسي من الإمساك بتمساح ضخم باستخدام أدوات بسيطة بعدما أثار الرعب بين سكان القرية على مدى أيام.
ويصل طول التمساح إلى 4.3 متر وكان يتجول في شوارع القرية
الإندونيسية لعدة أيام قبل أن يتم السيطرة عليه، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من عملية الإمساك بالتمساح
، التي تمت بواسطة مجموعة من الحبال.
ووصف البعض ما قام به المزارع الإندونيسي بمساعدة أحد أبنائه بالعمل البطولي، حيث أن وجود التمساح في القرية حرم المزارعين من الذهاب إلى حقولهم خوفا من تعرض حياتهم للخطر
.