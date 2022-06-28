https://arabic.sputniknews.com/20220628/مستشار-ألمانيا-مجموعة-السبع-اتفقت-على-الحاجة-إلى-خطة-مارشال-جديدة-لإعادة-أعمار-أوكرانيا-1064354790.html
مستشار ألمانيا: مجموعة السبع اتفقت على الحاجة إلى "خطة مارشال" جديدة لإعادة أعمار أوكرانيا
مستشار ألمانيا: مجموعة السبع اتفقت على الحاجة إلى "خطة مارشال" جديدة لإعادة أعمار أوكرانيا
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة السبع، إن المجموعة اتفقت على الحاجة إلى "خطة مارشال" جديدة لإعادة أعمار... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T11:38+0000
2022-06-28T11:38+0000
2022-06-28T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
مجموعة السبع الكبار
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وأضاف شولتز: "لقد ناقشنا بالفعل التعافي، لذلك تم تخصيص الأموال، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا نريد التوصل إلى موقف مشترك لوجهتي نظر مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي من أجل مناقشة التعافي. نحن بحاجة إلى "خطة مارشال" جديدة لأوكرانيا، يجب أن يتم التخطيط لها وتطويرها بشكل جيد".وتعهدت مجموعة السبع بالوقوف مع أوكرانيا "إلى المدى الذي يتطلبه الأمر".يشار إلى أن مشروع خطة مارشال هو برنامج اقتصادي اختص بإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش وزير الخارجية الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية.هذا وتستمر أعمال قمة مجموعة "السبع الكبار"، برئاسة ألمانيا، حتى اليوم 28 حزيران/ يونيو، بعد أن انطلقت أول أمس في قصر إلماو في بافاريا. ومن بين المشاركين المدعوين إلى القمة، زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/فون-دير-لاين-في-أوكرانيا-لبحث-قضية-إعادة-الإعمار-ومساعي-الانضمام-للاتحاد-الأوروبي-1063423413.html
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العالم, مجموعة السبع الكبار
مستشار ألمانيا: مجموعة السبع اتفقت على الحاجة إلى "خطة مارشال" جديدة لإعادة أعمار أوكرانيا
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قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة السبع، إن المجموعة اتفقت على الحاجة إلى "خطة مارشال" جديدة لإعادة أعمار أوكرانيا.
وأضاف شولتز: "لقد ناقشنا بالفعل التعافي، لذلك تم تخصيص الأموال، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا نريد التوصل إلى موقف مشترك لوجهتي نظر مجموعة السبع
والاتحاد الأوروبي من أجل مناقشة التعافي. نحن بحاجة إلى "خطة مارشال" جديدة لأوكرانيا، يجب أن يتم التخطيط لها وتطويرها بشكل جيد".
وتعهدت مجموعة السبع بالوقوف مع أوكرانيا "إلى المدى الذي يتطلبه الأمر".
يشار إلى أن مشروع خطة مارشال هو برنامج اقتصادي اختص بإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش وزير الخارجية الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية.
هذا وتستمر أعمال قمة مجموعة "السبع الكبار"
، برئاسة ألمانيا، حتى اليوم 28 حزيران/ يونيو، بعد أن انطلقت أول أمس في قصر إلماو في بافاريا. ومن بين المشاركين المدعوين إلى القمة، زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا.