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https://arabic.sputniknews.com/20220628/مصرع-4-أشخاص-وإصابة-7-آخرين-في-انفجار-بمجمع-صناعي-إيراني-1064381819.html
مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انفجار بمجمع صناعي إيراني
مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انفجار بمجمع صناعي إيراني
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون إثر انفجار تلاه حريق هائل في مجمع صناعي إيراني. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T19:40+0000
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طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "إرنا" عن جليل كودرزي، مساعد مدير دائرة الطوارئ في محافظة قم، جنوب العاصمة الإيرانية طهران: "وقوع انفجار تلاه حريق كبير في مجمع صناعي في منطقة شكوهية بمدينة قم أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 بجروح".وعلى الفور، تم إرسال فرق الإطفاء والطوارئ إلى مكان الحريق وبدأت عمليات الإخماد، في وقت يعود سبب الحادثة إلى وقوع تسرب الغاز أثناء العمل، لكن الإعلان عن السبب الدقيق سيكون بعد انتهاء التحقيقات.ويشار إلى أنه قبل نحو عام اندلع حريق هائل في عدة مصانع بمنطقة شكوهية الصناعية التابعة لمدينة قم، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.وتوالت عدة انفجارات وحرائق في إيران منذ العام الماضي، كان أبرزها انفجار منظومة الكهرباء الرئيسية في مجمع نطنز النووي الإيراني، وهو ما أدى إلى تعطل عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي في المجمع.وتشير وسائل إعلام إيرانية دائما إلى أن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل أمريكا وإسرائيل، وخاصة فيما يخص انفجار منشأة "نطنز" النووية.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/قائمة-بـ8-عمليات-اغتيال-استهدفت-علماء-ومسؤولين-إيرانيين-1062924437.html
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إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انفجار بمجمع صناعي إيراني

19:40 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / Atta Kenareانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare
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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون إثر انفجار تلاه حريق هائل في مجمع صناعي إيراني.
طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "إرنا" عن جليل كودرزي، مساعد مدير دائرة الطوارئ في محافظة قم، جنوب العاصمة الإيرانية طهران: "وقوع انفجار تلاه حريق كبير في مجمع صناعي في منطقة شكوهية بمدينة قم أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 بجروح".
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31 مايو, 12:02 GMT
وعلى الفور، تم إرسال فرق الإطفاء والطوارئ إلى مكان الحريق وبدأت عمليات الإخماد، في وقت يعود سبب الحادثة إلى وقوع تسرب الغاز أثناء العمل، لكن الإعلان عن السبب الدقيق سيكون بعد انتهاء التحقيقات.
ويشار إلى أنه قبل نحو عام اندلع حريق هائل في عدة مصانع بمنطقة شكوهية الصناعية التابعة لمدينة قم، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.
وتوالت عدة انفجارات وحرائق في إيران منذ العام الماضي، كان أبرزها انفجار منظومة الكهرباء الرئيسية في مجمع نطنز النووي الإيراني، وهو ما أدى إلى تعطل عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي في المجمع.
وتشير وسائل إعلام إيرانية دائما إلى أن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل أمريكا وإسرائيل، وخاصة فيما يخص انفجار منشأة "نطنز" النووية.
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