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مصر... إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه
مصر... إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه
قررت المحكمة المصرية التي تنظر قضية قتل الطالبة نيرة أشرف، إحالة أوراق المتهم محمد عادل إلى مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T13:36+0000
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وبحسب موقع "القاهرة 24"، حددت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، جلسة 6 يوليو/تموز للنطق بالحكم في القضية التي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري الأيام الماضية.وجاء الحكم في ثاني جلسات المحاكمة، بعد الاستماع إلى أقوال المتهم في الجلسة الأولى، ومرافعة النيابة والدفاع في الجلسة الثانية.وانتشر مقطع مصور الأسبوع الماضي أثناء قيام طالب في جامعة المنصورة يدعى محمد عادل بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة الجامعة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي مصر، وهو المقطع الذي أثار تعاطفا كبيرا من الضحية.والأربعاء الماضي أمر النائب العام المصري، بإحالة المتهم بقتل نيرة، إلى محكمة الجنايات، وأفاد بيان للنيابة العامة نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، بأن النائب العام أحال المتهم محمد عادل، للمحاكمة "لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار".وأضاف البيان أنه "بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها".
https://arabic.sputniknews.com/20220622/مصرعالم-أزهري-يثير-جدلا-واسعا-بتصريحاته-عن-مقتل-نيرة-أشرف-1064061938.html
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مصر... إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه

13:36 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالمتهم بقتل الطالبة بجامعة المنصورة نيرة أشرف
المتهم بقتل الطالبة بجامعة المنصورة نيرة أشرف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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قررت المحكمة المصرية التي تنظر قضية قتل الطالبة نيرة أشرف، إحالة أوراق المتهم محمد عادل إلى مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وبحسب موقع "القاهرة 24"، حددت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، جلسة 6 يوليو/تموز للنطق بالحكم في القضية التي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري الأيام الماضية.
وجاء الحكم في ثاني جلسات المحاكمة، بعد الاستماع إلى أقوال المتهم في الجلسة الأولى، ومرافعة النيابة والدفاع في الجلسة الثانية.
وانتشر مقطع مصور الأسبوع الماضي أثناء قيام طالب في جامعة المنصورة يدعى محمد عادل بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة الجامعة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي مصر، وهو المقطع الذي أثار تعاطفا كبيرا من الضحية.
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والأربعاء الماضي أمر النائب العام المصري، بإحالة المتهم بقتل نيرة، إلى محكمة الجنايات، وأفاد بيان للنيابة العامة نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، بأن النائب العام أحال المتهم محمد عادل، للمحاكمة "لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار".
وأضاف البيان أنه "بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها".
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