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مصر تتهم "جهات مناوئة وأقلاما مأجورة" بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية مع السودان
مصر تتهم "جهات مناوئة وأقلاما مأجورة" بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية مع السودان
اتهمت الحكومة المصرية، جهات لم تسمها، بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان، وذلك عبر ترويج أخبار كاذبة. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T15:56+0000
2022-06-28T16:17+0000
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وقال المستشار أحمد عدلي إمام، القنصل العام بسفارة مصر لدى السودان، إن هناك تعميما مفبركا يجري تداوله حاليا بشأن وقف دخول السودانيين للأراضى المصرية، ضمن محاولات تقودها إحدى الجهات المناوئة ذات الأهداف المعلومة للجميع، لضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان. وأضاف "إننا ننتهز هذه الفرصة السانحة للتأكيد على أن العلاقات المصرية السودانية أكبر من تلك الأقلام المأجورة".
https://arabic.sputniknews.com/20220303/حميدتي-مصر-لا-تدعم-المكون-العسكري-أو-المدني-في-السودان-1059421560.html
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مصر تتهم "جهات مناوئة وأقلاما مأجورة" بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية مع السودان

15:56 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 16:17 GMT 28.06.2022)
© AFP 2022 / -الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / -
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اتهمت الحكومة المصرية، جهات لم تسمها، بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان، وذلك عبر ترويج أخبار كاذبة.
وقال المستشار أحمد عدلي إمام، القنصل العام بسفارة مصر لدى السودان، إن هناك تعميما مفبركا يجري تداوله حاليا بشأن وقف دخول السودانيين للأراضى المصرية، ضمن محاولات تقودها إحدى الجهات المناوئة ذات الأهداف المعلومة للجميع، لضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان.
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
حميدتي: مصر لا تدعم المكون العسكري أو المدني في السودان
3 مارس, 18:18 GMT

ونفى القنصل في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، الثلاثاء، "بشكل قاطع وجود أى توجيهات بعدم دخول الأشقاء السودانيين لبلدهم مصر والتي ذكرها المولى عز وجل فى كتابه الكريم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".

وأضاف "إننا ننتهز هذه الفرصة السانحة للتأكيد على أن العلاقات المصرية السودانية أكبر من تلك الأقلام المأجورة".
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