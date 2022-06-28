https://arabic.sputniknews.com/20220628/مصر-تتهم-جهات-مناوئة-وأقلاما-مأجورة-بمحاولة-ضرب-العلاقات-الشعبية-مع-السودان-1064373976.html
مصر تتهم "جهات مناوئة وأقلاما مأجورة" بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية مع السودان
مصر تتهم "جهات مناوئة وأقلاما مأجورة" بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية مع السودان
اتهمت الحكومة المصرية، جهات لم تسمها، بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان، وذلك عبر ترويج أخبار كاذبة. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T15:56+0000
2022-06-28T15:56+0000
2022-06-28T16:17+0000
أخبار العالم العربي
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/03/1047699112_0:157:750:579_1920x0_80_0_0_436a19f0f44d20e1ab29a46b938f6912.jpg
وقال المستشار أحمد عدلي إمام، القنصل العام بسفارة مصر لدى السودان، إن هناك تعميما مفبركا يجري تداوله حاليا بشأن وقف دخول السودانيين للأراضى المصرية، ضمن محاولات تقودها إحدى الجهات المناوئة ذات الأهداف المعلومة للجميع، لضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان. وأضاف "إننا ننتهز هذه الفرصة السانحة للتأكيد على أن العلاقات المصرية السودانية أكبر من تلك الأقلام المأجورة".
https://arabic.sputniknews.com/20220303/حميدتي-مصر-لا-تدعم-المكون-العسكري-أو-المدني-في-السودان-1059421560.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/03/1047699112_0:86:750:649_1920x0_80_0_0_153f01e4997908f0a020199a0a30c970.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار مصر الآن
مصر تتهم "جهات مناوئة وأقلاما مأجورة" بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية مع السودان
15:56 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 16:17 GMT 28.06.2022) تابعنا عبر
اتهمت الحكومة المصرية، جهات لم تسمها، بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان، وذلك عبر ترويج أخبار كاذبة.
وقال المستشار أحمد عدلي إمام، القنصل العام بسفارة مصر لدى السودان، إن هناك تعميما مفبركا يجري تداوله حاليا بشأن وقف دخول السودانيين للأراضى المصرية، ضمن محاولات تقودها إحدى الجهات المناوئة ذات الأهداف المعلومة للجميع، لضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان.
ونفى القنصل في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، الثلاثاء، "بشكل قاطع وجود أى توجيهات بعدم دخول الأشقاء السودانيين لبلدهم مصر والتي ذكرها المولى عز وجل فى كتابه الكريم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".
وأضاف "إننا ننتهز هذه الفرصة السانحة للتأكيد على أن العلاقات المصرية السودانية أكبر من تلك الأقلام المأجورة".