https://arabic.sputniknews.com/20220628/مصر-تتهم-جهات-مناوئة-وأقلاما-مأجورة-بمحاولة-ضرب-العلاقات-الشعبية-مع-السودان-1064373976.html

مصر تتهم "جهات مناوئة وأقلاما مأجورة" بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية مع السودان

مصر تتهم "جهات مناوئة وأقلاما مأجورة" بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية مع السودان

اتهمت الحكومة المصرية، جهات لم تسمها، بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان، وذلك عبر ترويج أخبار كاذبة. 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T15:56+0000

2022-06-28T15:56+0000

2022-06-28T16:17+0000

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وقال المستشار أحمد عدلي إمام، القنصل العام بسفارة مصر لدى السودان، إن هناك تعميما مفبركا يجري تداوله حاليا بشأن وقف دخول السودانيين للأراضى المصرية، ضمن محاولات تقودها إحدى الجهات المناوئة ذات الأهداف المعلومة للجميع، لضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان. وأضاف "إننا ننتهز هذه الفرصة السانحة للتأكيد على أن العلاقات المصرية السودانية أكبر من تلك الأقلام المأجورة".

https://arabic.sputniknews.com/20220303/حميدتي-مصر-لا-تدعم-المكون-العسكري-أو-المدني-في-السودان-1059421560.html

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