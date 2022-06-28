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مصر… حكم قضائي بإعدام 10 إرهابيين
مصر… حكم قضائي بإعدام 10 إرهابيين
أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ حكما بإعدام 10 إرهابيين ينتمون إلى جماعة "الإخوان المسلمين" (المصنفة إرهابية في مصر)، في القضية المعروفة إعلاميا... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T18:23+0000
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وصدر الحكم في جلسة المحكمة التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة "الشرق الأوسط" للأنباء.ولفتت الوكالة إلى أن المحكمة استطلعت الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية، الذي أشار إلى توافق أحكام الشريعة مع إدانة المتهمين.وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بارتكاب جرائم تشمل "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين".كما شملت جرائم أخرى، بحسب الوكالة، أبرزها "التخريب والتجمهر واستعمال العنف والقوة وتهديد موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم".ويضاف إلى ذلك مشاركة هؤلاء في "تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات"، حسبما ذكرت الوكالة.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

مصر… حكم قضائي بإعدام 10 إرهابيين

18:23 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 18:25 GMT 28.06.2022)
© AP Photo / Amr Nabilمحكمة مصرية
محكمة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ حكما بإعدام 10 إرهابيين ينتمون إلى جماعة "الإخوان المسلمين" (المصنفة إرهابية في مصر)، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "كتائب حلوان" الإرهابية.
وصدر الحكم في جلسة المحكمة التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة "الشرق الأوسط" للأنباء.
ولفتت الوكالة إلى أن المحكمة استطلعت الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية، الذي أشار إلى توافق أحكام الشريعة مع إدانة المتهمين.
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وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بارتكاب جرائم تشمل "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين".
كما شملت جرائم أخرى، بحسب الوكالة، أبرزها "التخريب والتجمهر واستعمال العنف والقوة وتهديد موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم".
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ويضاف إلى ذلك مشاركة هؤلاء في "تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات"، حسبما ذكرت الوكالة.
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