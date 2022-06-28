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مصر وعمان تؤكدان دعم جهود حفظ أمن الملاحة في الخليج والبحر الأحمر
مصر وعمان تؤكدان دعم جهود حفظ أمن الملاحة في الخليج والبحر الأحمر
أكدت مصر وسلطنة عمان على دعم جهود حفظ أمن الملاحة في منطقة الخليج، وتبادلتا وجهات النظر حول قمة أميركية - عربية مرتقبة الشهر المقبل من المنتظر أن تبحث ما يعتبر... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T08:36+0000
2022-06-28T08:36+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن متحدث الرئاسة اليوم الثلاثاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسلطان عمان هيثم بن طارق "تبادلا الرؤى بشأن القمة المرتقبة بين الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأميركية، والمقرر عقدها في السعودية".وذكر أن "السيسي أشاد بالتوافق العماني المصري إزاء دعم الجهود للحفاظ على أمن الملاحة سواء بالخليج العربي أو البحر الأحمر، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة".ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بجولة في منطقة الشرق الأوسط، لأول مرة منذ توليه الرئاسة، وذلك في الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليو القادم، تشمل إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.ويلتقي بايدن خلال زيارته إلى السعودية قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن والعراق. وقالت الخارجية الأميركية في وقت سابق إن إيران ستحتل مركزا متقدما في بنود النقاش، حيث تتهم واشنطن وعدد من حلفائها من الدول العربية والخليجية طهران بدعم الإرهاب وتهديد الملاحة في منطقة الخليج والسعي لامتلاك سلاح نووي. وترتبط إيران بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع سلطنة عمان، التي أبقت على تمثيلها الدبلوماسي في طهران على حاله مطلع عام 2016، على الرغم من قيام دول في مجلس التعاون الخليجي بمراجعة علاقاتها مع إيران بعد الأزمة بين الرياض وطهران.
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العالم العربي, مصر, أخبار عمان

مصر وعمان تؤكدان دعم جهود حفظ أمن الملاحة في الخليج والبحر الأحمر

08:36 GMT 28.06.2022
© AP Photo / Vasily Fedosenkoالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Vasily Fedosenko
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أكدت مصر وسلطنة عمان على دعم جهود حفظ أمن الملاحة في منطقة الخليج، وتبادلتا وجهات النظر حول قمة أميركية - عربية مرتقبة الشهر المقبل من المنتظر أن تبحث ما يعتبر تهديدا إيرانيا في المنطقة.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن متحدث الرئاسة اليوم الثلاثاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسلطان عمان هيثم بن طارق "تبادلا الرؤى بشأن القمة المرتقبة بين الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأميركية، والمقرر عقدها في السعودية".

وذكر أن "السيسي أشاد بالتوافق العماني المصري إزاء دعم الجهود للحفاظ على أمن الملاحة سواء بالخليج العربي أو البحر الأحمر، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة".

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بجولة في منطقة الشرق الأوسط، لأول مرة منذ توليه الرئاسة، وذلك في الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليو القادم، تشمل إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.
المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
قبيل انطلاق المفاوضات النووية.. المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران يلتقي وزير الخارجية القطري
07:06 GMT
ويلتقي بايدن خلال زيارته إلى السعودية قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن والعراق. وقالت الخارجية الأميركية في وقت سابق إن إيران ستحتل مركزا متقدما في بنود النقاش، حيث تتهم واشنطن وعدد من حلفائها من الدول العربية والخليجية طهران بدعم الإرهاب وتهديد الملاحة في منطقة الخليج والسعي لامتلاك سلاح نووي.
وترتبط إيران بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع سلطنة عمان، التي أبقت على تمثيلها الدبلوماسي في طهران على حاله مطلع عام 2016، على الرغم من قيام دول في مجلس التعاون الخليجي بمراجعة علاقاتها مع إيران بعد الأزمة بين الرياض وطهران.
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