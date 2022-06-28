https://arabic.sputniknews.com/20220628/مقتدى-الصدر-من-المخجل-أن-يرفض-برهم-صالح-التوقيع-على-قانون-تجريم-التطبيع-مع-إسرائيل-1064346103.html

مقتدى الصدر: من المخجل أن يرفض برهم صالح التوقيع على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

مقتدى الصدر: من المخجل أن يرفض برهم صالح التوقيع على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

هاجم زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الرئيس العراقي برهم صالح لـ"رفضه التوقيع على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل"، معربا عن أسفه... 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T10:29+0000

2022-06-28T10:29+0000

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أخبار العراق اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال الصدر، عبر حسابه على تويتر، "من المخجل جداً جداً أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق، (برهم صالح) التوقيع على قانون تجريم التطبيع".وأضاف: "فيكون من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعياً وغير وطني بل تبعي للغرب أو الشرق".وأرسل مجلس النواب العراقي، مؤخرا مقترح قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" إلى رئاسة الجمهورية.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "مجلس النواب أرسل قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه"، حسبما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).وصوَّت مجلس النواب العراقي، في26 أيار/مايو، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أن المجلس صوت في جلسته، التي عقدها اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع "الكيان الصهيوني". وأكد بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن "التصويت تم بإجماع الحاضرين".ويشار إلى أن العراق لا يقيم أي علاقات مع إسرائيل، في وقت ترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية في البلاد التطبيع معها.

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