https://arabic.sputniknews.com/20220628/مندوب-الصين-لدى-الأمم-المتحدة-توسع-الناتو-شرقا-ذرع-بذور-الصراع-1064385150.html
مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: توسع الناتو شرقا ذرع بذور الصراع
مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: توسع الناتو شرقا ذرع بذور الصراع
قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، أن توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى الشرق لم يجعل أوروبا أكثر أمانًا وإنما زرع بذور الصراع. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T23:12+0000
2022-06-28T23:12+0000
2022-06-28T23:12+0000
الناتو
الصين
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأوضح جون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إن: "خمس موجات من توسع الناتو باتجاه الشرق بعد الحرب الباردة لم تنجح فقط في جعل أوروبا أكثر أمانًا وإنما زرع بذور الصراع".وأشار المندوب الصيني إلى أن "هذا درس يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بعناية".وأضاف: "الحرب الباردة انتهت منذ فترة طويلة وبات من الضروري أن يعيد الناتو مواقفه ويتخلى تمامًا عن عقلية الحرب الباردة القائمة على المواجهة بين الكتل، والسعي لبناء آلية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة ومستدامة وفقًا لمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة".وفي وقت سابق، الثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".من جانبها، أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن سياسات "الناتو" تهدف إلى إحداث المواجهة.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن عملية التوسع الإضافي للكتلة (الناتو) لن تجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا.قالت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع "الناتو"، ولكن على قدم المساواة، مشددة على ضرورة تخلي الغرب عن سياسة عسكرة القارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/الصين-نحث-الناتو-على-عدم-استخدام-أوكرانيا-كذريعة-لإثارة-مواجهة-عالمية--1064385028.html
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الناتو, الصين
مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: توسع الناتو شرقا ذرع بذور الصراع
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قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، أن توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى الشرق لم يجعل أوروبا أكثر أمانًا وإنما زرع بذور الصراع.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وأوضح جون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إن: "خمس موجات من توسع الناتو باتجاه الشرق بعد الحرب الباردة لم تنجح فقط في جعل أوروبا أكثر أمانًا وإنما زرع بذور الصراع".
وأشار المندوب الصيني إلى أن "هذا درس يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بعناية".
وأضاف: "الحرب الباردة انتهت منذ فترة طويلة وبات من الضروري أن يعيد الناتو مواقفه ويتخلى تمامًا عن عقلية الحرب الباردة القائمة على المواجهة بين الكتل، والسعي لبناء آلية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة ومستدامة وفقًا لمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة".
وفي وقت سابق، الثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية
بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".
من جانبها، أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن سياسات "الناتو" تهدف إلى إحداث المواجهة.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن عملية التوسع الإضافي للكتلة (الناتو) لن تجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا.
قالت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع "الناتو"، ولكن على قدم المساواة، مشددة على ضرورة تخلي الغرب عن سياسة عسكرة القارة.