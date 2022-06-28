عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220628/مودي-في-قمة-مجموعة-الـ-7-الهند-ستشتري-النفط-بحسب-مصالحها-الخاصة-1064362107.html
مودي في قمة مجموعة الـ 7: الهند ستشتري النفط بحسب مصالحها الخاصة
مودي في قمة مجموعة الـ 7: الهند ستشتري النفط بحسب مصالحها الخاصة
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة مجموعة السبع في ألمانيا، إن بلاده ستشتري النفط من المكان الذي تراه الأفضل لضمان أمن الطاقة الوطني. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T13:22+0000
2022-06-28T13:22+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103252/18/1032521813_0:0:2806:1578_1920x0_80_0_0_166f712ee937503b2669610e55b96f9e.jpg
وقال النائب الأول لوزير الخارجية الهندية فيناي كواترا: "ذكر رئيس الوزراء أن أمن الطاقة أصبح قضية إشكالية للغاية على خلفية الصراع الروسي الأوكراني. لكن الهند ستواصل القيام بما تعتبره الأفضل لمصلحة أمن الطاقة الخاص بها عندما يتعلق الأمر بتجارة النفط العالمية"، بحسب ما ذكر موقع "hindustantimes" الهندي.وأضاف: "أعتقد أن موقفنا، الذي عبر عنه رئيس الوزراء خلال قمة مجموعة الـ7، كان مفهوما جيدا. أود أن أقول إنه كان موضع تقدير من قبل زملائه القادة من دول أخرى".في وقت سابق، ذكرت صحيفة "إيكونوميك" تايمز، نقلا عن مصادر حكومية، أن شركات تكرير النفط الهندية زادت مشترياتها من النفط الخام الروسي بمقدار 50% من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/إعلام-الهند-تكثف-مشترياتها-من-النفط-الروسي-1061391173.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103252/18/1032521813_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_5db88da39efc4563f53cb8ce58c0bdb2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد

مودي في قمة مجموعة الـ 7: الهند ستشتري النفط بحسب مصالحها الخاصة

13:22 GMT 28.06.2022
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في سوتشي، 21 مايو/ أيار 2018
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في سوتشي، 21 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة مجموعة السبع في ألمانيا، إن بلاده ستشتري النفط من المكان الذي تراه الأفضل لضمان أمن الطاقة الوطني.
وقال النائب الأول لوزير الخارجية الهندية فيناي كواترا: "ذكر رئيس الوزراء أن أمن الطاقة أصبح قضية إشكالية للغاية على خلفية الصراع الروسي الأوكراني. لكن الهند ستواصل القيام بما تعتبره الأفضل لمصلحة أمن الطاقة الخاص بها عندما يتعلق الأمر بتجارة النفط العالمية"، بحسب ما ذكر موقع "hindustantimes" الهندي.
وأضاف: "أعتقد أن موقفنا، الذي عبر عنه رئيس الوزراء خلال قمة مجموعة الـ7، كان مفهوما جيدا. أود أن أقول إنه كان موضع تقدير من قبل زملائه القادة من دول أخرى".
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "إيكونوميك" تايمز، نقلا عن مصادر حكومية، أن شركات تكرير النفط الهندية زادت مشترياتها من النفط الخام الروسي بمقدار 50% من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.
مشاعل الغاز من منصة إنتاج النفط في حقول نفط سوروش - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
إعلام: الهند تكثف مشترياتها من النفط الروسي
19 أبريل, 21:37 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала