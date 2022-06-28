https://arabic.sputniknews.com/20220628/مودي-في-قمة-مجموعة-الـ-7-الهند-ستشتري-النفط-بحسب-مصالحها-الخاصة-1064362107.html
مودي في قمة مجموعة الـ 7: الهند ستشتري النفط بحسب مصالحها الخاصة
مودي في قمة مجموعة الـ 7: الهند ستشتري النفط بحسب مصالحها الخاصة
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة مجموعة السبع في ألمانيا، إن بلاده ستشتري النفط من المكان الذي تراه الأفضل لضمان أمن الطاقة الوطني. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T13:22+0000
2022-06-28T13:22+0000
2022-06-28T13:22+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال النائب الأول لوزير الخارجية الهندية فيناي كواترا: "ذكر رئيس الوزراء أن أمن الطاقة أصبح قضية إشكالية للغاية على خلفية الصراع الروسي الأوكراني. لكن الهند ستواصل القيام بما تعتبره الأفضل لمصلحة أمن الطاقة الخاص بها عندما يتعلق الأمر بتجارة النفط العالمية"، بحسب ما ذكر موقع "hindustantimes" الهندي.وأضاف: "أعتقد أن موقفنا، الذي عبر عنه رئيس الوزراء خلال قمة مجموعة الـ7، كان مفهوما جيدا. أود أن أقول إنه كان موضع تقدير من قبل زملائه القادة من دول أخرى".في وقت سابق، ذكرت صحيفة "إيكونوميك" تايمز، نقلا عن مصادر حكومية، أن شركات تكرير النفط الهندية زادت مشترياتها من النفط الخام الروسي بمقدار 50% من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/إعلام-الهند-تكثف-مشترياتها-من-النفط-الروسي-1061391173.html
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روسيا, اقتصاد
مودي في قمة مجموعة الـ 7: الهند ستشتري النفط بحسب مصالحها الخاصة
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قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة مجموعة السبع في ألمانيا، إن بلاده ستشتري النفط من المكان الذي تراه الأفضل لضمان أمن الطاقة الوطني.
وقال النائب الأول لوزير الخارجية الهندية فيناي كواترا: "ذكر رئيس الوزراء أن أمن الطاقة أصبح قضية إشكالية للغاية على خلفية الصراع الروسي الأوكراني. لكن الهند ستواصل القيام بما تعتبره الأفضل لمصلحة أمن الطاقة الخاص بها عندما يتعلق الأمر بتجارة النفط العالمية"، بحسب ما ذكر موقع "hindustantimes"
الهندي.
وأضاف: "أعتقد أن موقفنا، الذي عبر عنه رئيس الوزراء خلال قمة مجموعة الـ7، كان مفهوما جيدا. أود أن أقول إنه كان موضع تقدير من قبل زملائه القادة من دول أخرى".
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "إيكونوميك" تايمز، نقلا عن مصادر حكومية، أن شركات تكرير النفط الهندية زادت مشترياتها من النفط الخام الروسي بمقدار 50% من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.